Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng
Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.
Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt phá chuyên án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Theo điều tra, các ổ nhóm sử dụng tài khoản ngân hàng "ảo", không chính chủ để nhận tiền của bị hại, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền. Dù ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn dùng thiết bị điện tử, ứng dụng bẻ khóa để qua mặt hệ thống, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phá án, bắt giữ 35 đối tượng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác về các tội danh nêu trên.
Qua truy vết dòng tiền, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản liên quan với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm, nhiều giao dịch không ghi nội dung. Đáng chú ý, một số ngân hàng chưa thực hiện cảnh báo rủi ro kịp thời, thậm chí chưa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan.
