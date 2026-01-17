Vừa rời trại cai nghiện, người đàn ông trộm 6 xe Honda SH chỉ trong vài giờ

Ngày 17/01, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại Văn Miếu) về hành vi trộm cắp tài sản . Đáng nói, đây là đối tượng có nhiều tiền án và có "tốc độ" gây án khiến người khác phải kinh ngạc.



Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/1 chính là ngày Duy vừa hoàn thành khóa cai nghiện ma túy trở về. Thay vì làm lại cuộc đời, Duy đã thực hiện một chiến dịch trộm cắp quy mô lớn.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Chỉ trong duy nhất ngày 15/1, đối tượng này đã "cuỗm" thành công 5 chiếc xe Honda SH đắt tiền tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến vụ thứ 6 tại ngõ 82 Thợ Nhuộm vào khoảng 18h50 cùng ngày, hành vi của Duy đã bị tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện và cùng người dân bắt giữ tại trận.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Duy cất giấu số xe trộm được tại nhà của An Anh Tú (SN 1983). Khi kiểm tra nơi ở của Tú, lực lượng công an còn phát hiện đối tượng này đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

