Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng tại TPHCM
Công an TPHCM đã khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời thu giữ 21 khẩu súng các loại, 4.227 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh, cùng nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng…
Sáng 17/1, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn; khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 11 bị can và 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú…
Thực hiện cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và quán triệt nghiêm chỉ đạo về việc tăng cường rà soát, đấu tranh với hoạt động mua bán pháo, vũ khí , vật liệu nổ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (sinh năm 1987, thường trú phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng , súng tự chế và đạn quân dụng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhận định đây là đường dây hoạt động phức tạp, nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Ngày 5/1, Ban Chuyên án tổ chức triệt xóa, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng đầu tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo chi tiết súng các loại CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời. Đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC.
Đến năm 2024, Nguyễn Huỳnh Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Huỳnh Vũ đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các tỉnh lân cận.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã truy xét, mời làm việc 20 đối tượng liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật chứng, gồm: 21 khẩu súng các loại; 4.227 viên đạn; 112 hộp tiếp đạn; 31 ống giảm thanh; nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng; cùng dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.
Kết quả giám định sơ bộ xác định, có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng, cùng nhiều vũ khí thô sơ , công cụ hỗ trợ và dao có tính sát thương cao.
Ngày 12/01, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Quyết định khởi tố 13 bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can và 02 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện cơ quan điều tra đang giám định bổ sung đối với 4 trường hợp để tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.
