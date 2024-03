Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Xác nhận với PV, đại diện Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng 2 lần phóng hỏa đốt nhà người dân ở xã Thống Nhất. Đáng chú ý, đối tượng chính là người chủ nợ, còn gia đình bị đốt là người vay tiền.



Theo đó, vào ngày 25/3, Công an huyện Tiên Lữ tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Văn T. (SN 1993, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ) về việc vào khoảng 0h50 rạng sáng cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình anh đang ngủ, kẻ gian đã đột nhập, đổ xăng vào khu vực cửa nhà sau đó châm lửa đốt.

Gia đình anh Hoàng Văn T. bị kẻ gian 2 lần phóng hỏa đốt nhà khiến một số tài sản bị hư hỏng.

Vụ phóng hỏa đốt nhà hiến tài sản gia đình anh T. thiệt hại gồm: 1 khung cửa gỗ, 1 cánh cửa gỗ cùng một số đồ gia dụng, với tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, gia đình anh T. cũng bị kẻ gian dùng xăng phóng hỏa làm cháy, hư hỏng hoàn toàn 1 xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, 1 xe máy Honda Wave và 2 xe đạp, với tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên; Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng, tài liệu liên quan. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng.

Lợi dụng lúc rạng sáng, đối tượng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không BKS phóng hỏa gia đình anh T.

Trong quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do thời điểm thực hiện hành vi của đối tượng diễn ra vào ban đêm, không có người đi lại, đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển phương tiện không có biển kiểm soát và di chuyển qua nhiều địa điểm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h ngày 26/3, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Chung (SN 1986, trú tại thôn An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), hiện đang sống cùng bạn gái tại thôn Lệ Thủy, xã Trác Văn (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Thế Chung; đồng thời thu giữ 1 xe điện, 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm và 1 con dao nhọn được đối tượng khai nhận mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội.

Chân dung đối tượng Vũ Thế Chung-kẻ 2 lần phóng hỏa đốt nhà anh T. trong đêm do nạn nhân vay tiền không trả.

Cùng với đó, cơ quan CSĐT thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thế Chung về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do anh T. vay tiền nhưng không trả khiến bản thân đối tượng bức xúc nên đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh T.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lữ củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

