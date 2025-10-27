Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)
GĐXH - Thiếu gia, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Trần Vỹ Đình mới đây đã công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Thông tin này đã khiến Cnet phấn khích và tò mò thân thế lẫn nhan sắc của chân dài đình đám này.
Với dàn mốt quốc tế, hầu như các chân dài đều chọn cách "ăn kiêng", cố gắng ăn ít thì Hà Tuệ lại giữ dáng ngược lại. Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no". Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.
Ngoài ăn đủ, Hà Tuệ tập thể dục ít nhất 1,5 giờ mỗi ngày. Cô thường kết hợp một giờ tập luyện sức mạnh để tạo đường nét cơ bắp, cùng 30 phút chạy bộ hoặc các bài tập tim mạch (aerobic) khác để đốt mỡ. Siêu mẫu cũng thường xuyên tập yoga và yêu thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, trượt tuyết, bơi lội để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ nhàm chán. Cô từng chia sẻ ba bộ phận tập trung tạo nét nhiều nhất là mỡ thừa ở bắp tay, đùi trong và vùng bụng.
