Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Với dàn mốt quốc tế, hầu như các chân dài đều chọn cách "ăn kiêng", cố gắng ăn ít thì Hà Tuệ lại giữ dáng ngược lại. Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no". Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.