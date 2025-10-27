Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Vẻ đẹp ấn tượng của siêu mẫu Victoria's Secret vừa công khai yêu thiếu gia xứ Hương Cảng (Trung Quốc)

Thứ hai, 13:00 27/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thiếu gia, tài tử Hong Kong (Trung Quốc) - Trần Vỹ Đình mới đây đã công khai có con với siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Thông tin này đã khiến Cnet phấn khích và tò mò thân thế lẫn nhan sắc của chân dài đình đám này.

Hà Tuệ - Ảnh 1.Thiên thần Victoria's Secret diện nội y hơn 200 tỷ: Sắc vóc U40 đỉnh của chóp

Dù hiện tại đã ở tuổi 36 nhưng sắc vóc của cựu thiên thần Victoria's Secret - Candice Swanepoel vẫn khiến biết bao người ngưỡng mộ.

Hà Tuệ - Ảnh 2.

Hà Tuệ là "thiên thần" nổi đình nổi đám trong dàn chân dài nóng bỏng của team Victoria's Secret. Cô sở hữu chiều cao 1m78, là chân dài châu Á có số lần trình diễn nhiều nhất tại show nội y Victoria's Secret.

Hà Tuệ - Ảnh 3.

Cô có vẻ đẹp thuần châu Á, vóc dáng nóng bỏng với 3 vòng gợi cảm cùng đôi chân dài nuột nà không kém cạnh các chân dài ở châu Âu. Người đẹp này được tờ Sina gọi là "nữ hoàng quảng cáo" khi hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như: Dior, Chanel, Givenchy, Alexander Mcqueen, Oscar de la Renta…

Hà Tuệ - Ảnh 4.

Không chỉ sở hữu đôi chân dài cùng 3 vòng nóng bỏng, gương mặt của Hà Tuệ cũng khiến nhiều người mê đắm bởi làn da khỏe cùng nụ cười tỏa nắng có lúm đồng tiền.

Hà Tuệ - Ảnh 5.

Mỗi lần Hà Tuệ xuất hiện đều khiến khán giả yêu thời trang phải "oh wow" vì quá lộng lẫy và thời trang.

Hà Tuệ - Ảnh 6.
Hà Tuệ - Ảnh 7.
Hà Tuệ - Ảnh 8.
Hà Tuệ - Ảnh 9.

Với dàn mốt quốc tế, hầu như các chân dài đều chọn cách "ăn kiêng", cố gắng ăn ít thì Hà Tuệ lại giữ dáng ngược lại. Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no". Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.

Hà Tuệ - Ảnh 10.
Hà Tuệ - Ảnh 11.
Hà Tuệ - Ảnh 12.
Hà Tuệ - Ảnh 13.

Ngoài ăn đủ, Hà Tuệ tập thể dục ít nhất 1,5 giờ mỗi ngày. Cô thường kết hợp một giờ tập luyện sức mạnh để tạo đường nét cơ bắp, cùng 30 phút chạy bộ hoặc các bài tập tim mạch (aerobic) khác để đốt mỡ. Siêu mẫu cũng thường xuyên tập yoga và yêu thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, trượt tuyết, bơi lội để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ nhàm chán. Cô từng chia sẻ ba bộ phận tập trung tạo nét nhiều nhất là mỡ thừa ở bắp tay, đùi trong và vùng bụng.

Hà Tuệ - Ảnh 14.

Nhờ việc chăm sóc cơ thể một cách vô cùng khoa học nên Hà Tuệ giữ được vóc dáng đẹp, sức khỏe và tinh thần tốt.

Hà Tuệ - Ảnh 15.

Người đẹp sinh năm 1989 nhưng vẫn giữ được phong độ vừa trẻ trung, vừa khỏe khoắn.

Hà Tuệ - Ảnh 16.

Cô xuất hiện ở đâu cũng tỏa sáng bởi nhan sắc lẫn khí chất đặc biệt phù hợp với làng mốt.

Hà Tuệ - Ảnh 17.

9 thiên thần nội y Victoria's Secret mặc đồ từ rác

Các bộ trang phục với chất liệu kết hợp đồ chơi, phụ kiện rẻ tiền, thậm chí là rác thải trở thành tác phẩm nghệ thuật khi được diện bởi các thiên thần nội y nóng bỏng.


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang - 5 ngày trước

Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 1 tuần trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Xem nhiều

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang
Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top