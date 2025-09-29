Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang Vinh
GĐXH - Doanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây đã khoe con gái bé bỏng mới hơn 4 tháng tuổi.
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh trên trang cá nhân đã khoe hình ảnh con gái nhỏ tên Bông (tên ở nhà) với dòng viết dễ thương: "Ba vẫn nghĩ da mình trắng cho đến khi gặp em". Được biết cách đây hơn 4 tháng, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã khoe việc lên chức bố lần thứ 2 ở Mỹ. Anh viết: "Chào mừng em đến với thế giới của ba, của chúng ta và của đại gia đình ta". Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến anh, trong số đó có cả Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, doanh nhân Cường "Đô la".
Trước khi có em bé thứ 3, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã có cặp sinh đôi đáng yêu. Đến hiện tại, anh chưa công khai danh tính mẹ của 2 con.
Ngoài ra cũng chưa xác nhận chuyện hẹn hò với bất kỳ một cô gái nào. Trước đó, Quang Vinh từng khiến dân tình dậy sóng khi công khai lên chức bố của 2 nhóc tì sinh đôi vào cuối năm 2019 nhưng lại dấu kín danh tính của mẹ và chưa từng nhắc đến vợ trên MXH khiến netizen không khỏi tò mò. Chỉ đến khi 2 bé tròn 5 tháng tuổi, Quang Vinh mới đăng bài làm rõ: "Tôi là ông bố đơn thân! Gấu và Thỏ (tên 2 nhóc tì) yêu thương, hôm nay ba khẳng định điều này để cho cả thế giới biết chúng mình thuộc về nhau".
Trên hành trình làm bố đơn thân, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ cách dạy con từ bé và nuông chiều nhóc tì nhà mình sao cho phải. Nhiều quan điểm dạy con của Quang Vinh được dân tình đón nhận: "Mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt lễ phép. Đó là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người"; "Ba dạy em nói lời hay lẽ phải, ba dạy em biết yêu thương, dạy em biết trân trọng những gì nhỏ bé nhất!"...
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ kể từ khi được làm ba là thấy yêu cuộc đời hơn, trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và sống có mục tiêu để phấn đấu. Dù bận rộn nhưng Quang Vinh luôn dành thời gian để chơi cùng các con vào cuối tuần, tự tay mua sắm quần áo và đồ chơi, đưa các bé đi du lịch đây đó... và đôi khi là "đốn tim" netizen với những khoảnh khắc ngọt ngào của ba con.
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 là con trai lớn của bầu Hiển - Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Vốn sinh ra trong gia đình giàu có, anh được bố mẹ cho sang Singapore du học. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về làm việc tại ngân hàng của gia đình với vị trí chuyên viên kiểm toán. Sau đó, vị thiếu gia này tiếp tục sang Anh, lấy bằng Thạc sĩ liên quan chuyên ngành và làm việc tại một ngân hàng lớn ở nước ngoài. Con trai cả của nhà bầu Hiển từng có quãng thời gian đảm nhận vị trí CEO một tập đoàn BĐS và thủy sản có chi nhánh tại Mỹ. Đến đầu năm 2020, anh trở về nước, trở thành Phó Giám đốc mảng bán lẻ tại ngân hàng của gia đình. Hiện tại, anh giữ chức Phó Chủ tịch SHB.
Ảnh: FBNV
