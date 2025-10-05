Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh

Thực hiện Công điện số 186/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với bão số 11, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão gây ra; triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, khu vực ngập lụt, chia cắt.

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di dời phương tiện, đến nơi trú tránh an toàn khi ứng phó với bão số 10 vừa qua.

Đồng thời, các đơn vị chủ động giúp chính quyền và Nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt

Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 12; các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, cùng các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là tại những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và thực hiện các công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 3 và các cơ quan liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để kết nối phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương, chỉ đạo điều hành ứng phó bão số 11.

Đồng thời, sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập, nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.

Các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 11; khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị...