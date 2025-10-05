Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).
Sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh
Thực hiện Công điện số 186/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với bão số 11, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão gây ra; triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.
Các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, khu vực ngập lụt, chia cắt.
Đồng thời, các đơn vị chủ động giúp chính quyền và Nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển.
Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.
Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.
Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt
Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 12; các Bộ Tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, cùng các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế; bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là tại những khu vực bị chia cắt, cô lập.
Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và thực hiện các công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 3 và các cơ quan liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để kết nối phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương, chỉ đạo điều hành ứng phó bão số 11.
Đồng thời, sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập, nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.
Các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 11; khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị...
Giá vàng trong nước hôm nay 5/10 vẫn giữ giá so với ngày hôm quaXã hội - 26 phút trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi đó giá vàng nhẫn sẽ có thể điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới.
Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộngĐời sống - 27 phút trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.
Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mớiXã hội - 1 giờ trước
Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.
Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)Xã hội - 1 giờ trước
Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?Xã hội - 2 giờ trước
Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).
Tin sáng 5/10: Bão số 11 di chuyển nhanh, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ; Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vongXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Bão số 11 với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đang di chuyển nhanh về phía Tây Tây Bắc và dự báo tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào gần Bắc vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới.
Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Trung thu kết nối yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hải PhòngXã hội - 11 giờ trước
GĐXH- Hàng trăm suất quà và học bổng ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn đã được trao cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu kết nối yêu thương” do Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với UBND phường An Phong tổ chức.
Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11Đời sống - 12 giờ trước
Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiềnĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.