Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới
Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Nguy cơ mở cửa biển
UBND TP Huế vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ vừa qua.
Theo báo cáo, từ ngày 26 đến 29/9, hoàn lưu bão số 10 gây mưa to đến rất to trên địa bàn TP Huế, làm mực nước các sông dâng cao.
Tại khu vực Thuận An, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11 (lúc 13h30 ngày 28/9), kết hợp triều cường và nước dâng do bão gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, sạt lở nghiêm trọng bờ sông và bờ biển.
Đặc biệt, đoạn bờ biển qua phường Thuận An dài hơn 300m, khu vực giáp ranh bãi tắm Phú Thuận - Thuận An (cũ), bị xói lở sâu vào bờ, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 49B.
Khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ hình thành cửa biển mới, đe dọa đời sống người dân ven biển và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Trước tình hình đó, UBND TP Huế giao Chủ tịch UBND phường Thuận An huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thường xuyên theo dõi tại hiện trường, kịp thời có biện pháp ứng phó. Chính quyền phường được yêu cầu huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở tạm thời, đặc biệt trong các đợt mưa bão tiếp theo.
UBND thành phố cũng chỉ đạo thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để du khách nắm rõ tình hình sạt lở và chủ động phòng tránh.
Bên cạnh đó, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển Thuận An, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, thống nhất phương án.
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để triển khai công tác khẩn cấp.
Sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp
Ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 và liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8 và tháng 9 làm xói lở hơn 10,3km bờ biển (trong tổng số 127km) trên địa bàn thành phố.
Trong đó, sạt lở nặng tập trung các khu vực như phường Phong Quảng, phường Thuận An, xã Phú Vinh và xã Vinh Lộc, tốc độ xói lở trung bình hàng năm từ 5-7m có nơi từ 20-30m, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân sinh sống sát bờ biển.
Đặc biệt, ảnh hưởng tuyến đường Tỉnh lộ, tuyến đường Quốc Lộ 49B và các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội, du lịch dịch vụ, an ninh quốc phòng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
Theo ông Đặng Văn Hòa, các đoạn bị sạt lở nặng cần phải xử lý khẩn cấp gồm đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 1km.
Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70, ảnh hưởng 500 hộ dân, ảnh hưởng dịch vụ du lịch công trình hạ tầng thiết yếu và nguy cơ mở cửa biển mới.
Ngoài ra, đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài khoảng 2km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10-30m, ảnh hưởng 400 hộ dân, mất đường Tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu, nguy cơ mở cửa biển.
Trước diễn biến sạt lở do ảnh hưởng của thiên tai, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khi nhận thực tế. Ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, UBND TP Huế đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện xử lý khẩn cấp khẩn cấp đoạn bờ biển qua phường Thuận An dài 1km và đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 1km với tổng mức khoảng 400 tỷ đồng.
