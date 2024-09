Vị Phó Giám đốc bị bắt cóc và kế hoạch 'hoàn hảo' của nhóm tội phạm (P1): Cuộc gọi mời 'thầu'

Ngày 10/5, anh MVC đang ở văn phòng công ty thì nhận được điện thoại. Người đàn ông tự giới thiệu có căn nhà ở khu dân cư Tân Phú (Châu Thành A, Hậu Giang) và muốn mời anh C đến tận nơi tư vấn, thi công nội thất.



Những cuộc điện thoại kiểu vậy luôn rất đỗi bình thường với một Phó Giám đốc công ty nội thất như anh C. Sau khi nhận lời, anh C một mình đi xe máy tới điểm hẹn. Bước vào nhà, anh C thấy hai người đàn ông đã đợi sẵn. Chưa kịp chào hỏi nhau, hai người đàn ông kia đã dùng hơi cay xịt thẳng vào mặt anh C rồi trói chân, tay anh này lại. Họ nhanh chóng chuyển anh C lên một chiếc xe ô tô và di chuyển về tỉnh Vĩnh Long.

Qua một đêm, chẳng thấy anh C về, cả nhà đã chia nhau đi tìm. Vốn dĩ anh C là người tu chí làm ăn, ít khi đi chơi hay sa đà vào một thú vui nào đó nên việc anh này đột ngột mất tích khiến nhiều người thấy "lạ lẫm".

Tới gần trưa 11/10, vợ anh C bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của chồng. Nội dung là anh C đã bị bắt cóc, gia đình phải chuyển cho nhóm đối tượng này 10 tỷ đồng nếu không chúng sẽ thủ tiêu anh C. Để tỏ "thiện chí", nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình lập tức "ứng trước" 1 tỷ đồng, số còn lại sẽ phải thanh toán trong 5 ngày. Tất nhiên, nhóm tội phạm cũng đe dọa nếu báo công an thì anh C sẽ khó giữ được mạng sống.

Nhận được tin nhắn, gia đình anh C nửa tin, nửa ngờ, tuy nhiên do anh C không phải là người "chơi bời" hay nợ nần gì bên ngoài nên cả nhà đã tìm đến cơ quan công an để trình báo.

Hung khí và chiếc xe nhóm đối tượng sử dụng để gây án (ảnh tư liệu)

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Châu Thanh A (Hậu Giang) đã triệu tập gấp một cuộc họp nhằm xác minh. Do tin nhắn đòi tiền xuất phát từ tài khoản Zalo của anh C nên ban đầu các trinh sát cũng "lấn cấn". Các anh nghĩ, có thể anh C đã tự "bắt cóc" mình để nhằm lấy tiền từ vợ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các tư liệu được cung cấp, tìm hiểu, xác minh nhân thân nạn nhân, lực lượng Công an Châu Thanh A cho rằng việc anh C bị bắt cóc, tống tiền là có cơ sở. Vụ án lập tức được báo về Công an tỉnh Hậu Giang và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Các điều tra viên nhận định, nhóm thực hiện hành vi bắt cóc anh C rất tinh vi. Chúng không liên lạc bằng bất cứ phương tiện nào khác ngoài tài khoản Zalo của chính nạn nhân. Ngoài ra, địa điểm gây án, địa điểm "giam giữ" anh C cũng chưa thể xác định được.

Thời điểm này, toàn bộ các đối tượng lưu manh, cộm cán có tiền án, tiền sự trên địa bàn Châu Thanh A và Hậu Giang được rà soát, thế nhưng công an không tìm ra manh mối nào có giá trị.

Các cuộc trao đổi giữa nhóm bắt cóc và gia đình anh C vẫn diễn ra, do lo sợ nên phía bị hại đã chuyển trước cho nhóm đối tượng hơn 40 triệu đồng.

Công tác trinh sát đã tìm thấy căn nhà nơi anh C đến và bị bắt cóc. Tuy nhiên khi xác minh thì được biết căn nhà này mới được chủ cho nhóm người lạ mặt thuê. Toàn bộ giấy tờ làm thủ tục đều là giả. Như vậy, có thể thấy nhóm bắt cóc đã lên kế hoạch, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi ra tay.

Tiến hành rà soát camera an ninh, công an phát hiện một xe ô tô nghi vấn có liên quan đến vụ án. Chiếc xe này sau đó cũng được làm rõ là đi thuê. Chủ xe cho hay, có người đã thuê xe tự lái và công an xác định tên tuổi, giấy tờ mà nhóm thuê "trưng" ra là giả.

Vụ án tưởng như có manh mối thì đột nhiên lại rơi vào "ngõ cụt".

(Còn nữa)