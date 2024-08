Vì sao 2 con nhà Harry và Meghan hiếm khi lộ diện?

Phong cách thời trang của Meghan Markle ngày càng tối giản Phong cách của Meghan Markle ở tuổi ngoài 40 sẽ mang đến nhiều ý tưởng diện đồ đơn giản, thanh lịch cho chị em.

Sự thật là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rất muốn chia sẻ hình ảnh của các con với thế giới nhưng họ không thể. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc Harry và Meghan lo ngại cho sự an toàn của các con khi sinh sống tại Anh. Một người bạn của Meghan tiết lộ với tờ US Weekly rằng gia đình Thân vương William được bảo vệ nghiêm ngặt hơn do họ dễ bị nhận ra. Ngược lại, hai con của Harry và Meghan không có được điều đó. "Họ biết cả thế giới muốn nhìn thấy các con của họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ sẽ sống kín tiếng cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết", người bạn này cho biết thêm.



Vấn đề an ninh cho gia đình đã được chính Harry đề cập công khai. Anh thường một mình trở về Anh để tham dự các sự kiện quan trọng của Hoàng gia. Ví dụ điển hình là lễ đăng cơ của Vua Charles hay khi nhà vua bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Xuất hiện trong bộ phim tài liệu Tabloids on Trial phát sóng trên kênh ITV tháng trước, Harry thẳng thắn bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của vợ con nếu họ cùng anh trở về Anh.

"Chỉ cần một kẻ bất ổn đọc được những thông tin trên báo chí rồi hành động thì sao? Họ có thể dùng dao hoặc axit... Đó là mối lo ngại thực sự của tôi và là lý do tôi không đưa vợ con trở về Anh", Harry chia sẻ.

Công tước xứ Sussex từng bị tước bỏ quyền an ninh tại Anh. Điều này khiến Harry phải khởi kiện Bộ Nội vụ về quyết định thay đổi mức độ an ninh cá nhân của anh vào tháng 2/2020. Quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của Công chúng (Ravec). Vào tháng 4 vừa qua, Harry đã thua trong phiên tòa phúc thẩm vụ kiện chống lại phán quyết của Tòa án Tối cao.

Trước đó, người hâm mộ thỉnh thoảng vẫn được nhìn thấy Archie trong chuyến công du Botswana của Harry và Meghan. Hình ảnh về hai nhóc tỳ cũng xuất hiện thoáng qua trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan phát hành trên Netflix. Tuy nhiên, cặp đôi thường hạn chế chia sẻ hình ảnh của các con vào những dịp đặc biệt như sinh nhật.