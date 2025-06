Vì sao đề thi tốt nghiệp THPT 2025 không in trên khổ giấy A3 như công bố?

Trước đó, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào sáng 27/5, Giáo sư Huỳnh Văn Chương (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT) cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được in trên khổ giấy A3 thay vì khổ A4 như mọi năm.

Ông Chương cho hay các năm trước, đề thi được in trên khổ A4 nên một đề thi thường có 4 đến 5 trang, gây nhiều khó khăn trong in sao và khả năng rủi ro thiếu trang. Vì vậy, việc chuyển đề thi sang khổ A3 sẽ giúp cho việc in ấn thuận lợi hơn, giảm thiểu rủi ro do giảm số trang.

Tuy nhiên, khi kỳ thi diễn ra chính thức vào các ngày 26 và 27/6, đề thi lại được in trên khổ giấy A4.

Chia sẻ về vấn đề này, trên VietnamPlus, Giáo sư Huỳnh Văn Chương cho hay việc in trên khổ giấy A3 hay A4 là tùy các địa phương.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được thí sinh đánh giá là khá dài khi các câu hỏi thi có khuynh hướng gắn với tình huống thực tế và sử dụng nhiều ngữ liệu. Đặc biệt, ở môn Tiếng Anh, đề thi dài với font chữ khác với font chữ tiêu chuẩn, các dòng sát nhau đã gây khó khăn cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Năm 2025, khoảng hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có khoảng 25.000 em thi theo chương trình 2006.

Nhằm đảm bảo công bằng cho các thí sinh học theo chương trình 2006 thi xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hai đề thi riêng theo hai chương trình cho hai nhóm thí sinh. Các thí sinh thi theo chương trình 2006 sẽ thi ở điểm thi riêng.

Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số 9 môn học các em được học trong chương trình lớp 12 với 3 buổi thi.

Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 dự thi 6 môn gồm 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tổ hợp tự chọn (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội) với 4 buổi thi.

Thí sinh chỉ được ra ngoài khu vực thi khi hết thời gian làm bài thi đối với bài thi trắc nghiệm và 2/3 thời gian làm bài đối với bài thi tự luận.

Đối tượng miễn thi, các thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ được miễn thi Ngoại ngữ, người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt được miễn thi môn Ngữ văn nhưng không quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, chỉ giảm môn thi.

