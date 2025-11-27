Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống được tỉnh UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, với chiều dài tuyến 1.500 m, có tổng mức đầu tư 1.008,42 tỷ đồng. Dự án có diện tích ảnh hưởng 6,42 ha, tác động trực tiếp đến 367 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn phối hợp với các phường Hạc Thành, Đông Quang tập trung quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng.

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ dự án.

Đến nay, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ 315/366 hộ dân với số tiền 413,17 tỷ đồng. Diện tích đã thực hiện di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án đạt 5,30 ha/6,42 ha.

Diện tích còn lại 1,12 ha hiện nay đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, số hộ phải tháo dỡ công trình là 153 hộ dân với số tiền dự kiến 150,0 tỷ đồng.

Nhiều nhà dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, do ảnh của việc sắp xếp chính quyền 2 cấp, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, nguồn vật liệu cung cấp cho dự án như đất đắp, cát trên thị trường rất khan hiếm, gây khó khăn rất nhiều trong việc thực hiện thi công công trình.

Cùng với điều kiện thời tiết trong thời qua mưa, bão nhiều không thể đẩy nhanh thi công công trình, một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, chưa chấp hành nhận tiền, nhận đất tái định cư bàn giao bằng cho nhà thầu thi công... khiến dự án chậm tiến độ.

Đơn vị thi công cầm chừng.

Ghi nhận của phóng viên, trên công trường số lượng các công trình, nhà dân, chợ vẫn còn khá ngổn ngang. Một số đoạn bàn giao mặt bằng không liên tục dẫn tới các đơn vị thi công cầm chừng. Đầu và cuối tuyến còn mở rộng 2 câu cầu vẫn đang phải nằm chờ mặt bằng để thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025 thành hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Dự án phải kéo dài qua tháng 7/2026.

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ, UBND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đối với các bên liên quan như Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn) được giao nhiệm vụ phải đẩy mạnh thi công tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, có cam kết tiến độ với nhà thầu.