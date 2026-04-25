Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?

Thứ bảy, 07:16 25/04/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là yếu tố phong thủy hoặc sở thích cá nhân. Nhưng thực tế, phía sau cách bài trí này là sự kết hợp giữa tư duy thiết kế, tâm lý học không gian và thói quen sống của những người chú trọng chất lượng sống.

Vì sao nhà giàu đặt 2 chậu cây trước cửa để tạo không gian sống sang trọng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một “lớp đệm” giúp chuyển tiếp không gian sống

Cửa ra vào không đơn thuần là lối đi, mà là điểm giao thoa giữa hai môi trường hoàn toàn khác biệt: bên ngoài ồn ào, nhiều bụi bẩn; bên trong lại cần sự yên tĩnh, sạch sẽ. Việc đặt cây xanh ở vị trí này tạo ra một “vùng đệm” tự nhiên, giúp quá trình chuyển đổi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tán lá xanh có khả năng làm dịu ánh sáng, giảm độ chói khi bước từ ngoài vào trong nhà. Đồng thời, cây xanh giúp cân bằng cảm giác “cứng” của các vật liệu thường thấy ở cửa như kim loại, kính hay gỗ, khiến tổng thể lối vào trở nên mềm mại và dễ chịu hơn.

Tác động đến cảm nhận không khí – yếu tố ít người để ý

Dù cây xanh không thể thay thế hoàn toàn máy lọc không khí, nhưng sự hiện diện của chúng lại có tác động rõ rệt đến cảm nhận của con người. Một lối vào có cây xanh thường mang lại cảm giác “dễ thở” hơn, đặc biệt trong những ngày nóng bức hoặc khi không gian bị đóng kín lâu.

Không chỉ vậy, màu xanh tự nhiên còn giúp giảm cảm giác bí bách, tạo ấn tượng tích cực ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào nhà. Đây là lý do nhiều gia đình chú trọng chọn những loại cây có tán gọn, xanh tươi và ít rụng lá để đặt ở khu vực này.

Vì sao nhà giàu đặt 2 chậu cây trước cửa để tạo không gian sống sang trọng? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bí mật của sự “đắt tiền” đến từ tính đối xứng

Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại tạo khác biệt lớn chính là việc đặt 2 chậu cây thay vì 1. Trong thiết kế nội thất, tính đối xứng luôn mang lại cảm giác cân bằng và trật tự cho thị giác.

Khi hai bên cửa được bố trí tương đồng, lối vào trở nên rõ ràng, có điểm nhấn và tạo cảm giác được sắp xếp có chủ đích. Đây chính là một trong những “thủ thuật thị giác” mà các kiến trúc sư thường sử dụng để khiến không gian trông sang trọng hơn, ngay cả khi không dùng vật liệu đắt tiền.

Hiệu ứng tâm lý - ấn tượng đầu tiên và cảm giác khi trở về

Lối vào là nơi khách nhìn thấy đầu tiên, nhưng đồng thời cũng là nơi gia chủ bắt đầu và kết thúc một ngày. Một không gian có cây xanh, được chăm sóc gọn gàng sẽ tạo cảm giác sống động và dễ chịu hơn nhiều so với một lối vào trống trải.

Sau một ngày dài, việc mở cửa và bắt gặp một góc xanh nhỏ cũng đủ để giúp tinh thần “hạ nhiệt”. Đây là dạng tác động tâm lý rất nhẹ nhưng bền bỉ – điều mà những người có kinh nghiệm sống thường đặc biệt coi trọng.

Những loại cây thường được ưu tiên lựa chọn

Không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt ở cửa ra vào. Những gia đình có gu thường chọn các loại cây đáp ứng ba tiêu chí: dễ chăm sóc, hình dáng gọn gàng và ít rụng lá.

Trong số đó, Cây lưỡi hổ là lựa chọn phổ biến nhờ dáng thẳng, khỏe và gần như không cần chăm sóc cầu kỳ. Cây kim tiền lại được ưa chuộng bởi lá xanh bóng, tạo cảm giác tươi mới và đầy sức sống. Với những không gian rộng hơn, Cây cau cảnh mang lại sự thoáng đãng, nhẹ nhàng. Trong khi đó, Cây trầu bà phù hợp với những góc nhỏ, tạo điểm nhấn mềm mại và linh hoạt.

Điểm chung của các loại cây này là khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, giữ được hình dáng ổn định và không đòi hỏi chăm sóc phức tạp.

Không phải mê tín, mà là lựa chọn có chủ đích

Nhìn từ góc độ khoa học không gian, việc đặt hai chậu cây trước cửa không phải là yếu tố mang tính “niềm tin”, mà là kết quả của sự quan sát và tối ưu trải nghiệm sống. Từ thị giác, không khí đến cảm xúc, tất cả đều được cải thiện nhờ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ.

Và có lẽ, đó cũng là điểm khác biệt lớn: những ngôi nhà được gọi là “đắt giá” không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở cách con người chăm chút từng trải nghiệm sống mỗi ngày.


Bí quyết thu hút tài lộc trong phong thủy phòng tắm không phải ai cũng biết

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

Nhà có cây tự nhiên chết là điềm báo gì?

Vật phẩm trong phòng khách cần tránh để bảo vệ vận khí gia đình bạn

Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..

GĐXH - Theo phong thủy, phòng tắm, nếu đặt sai vị trí hoặc thiết kế không hợp lý sẽ khiến "thủy khí" bị thất thoát. Điều này không chỉ làm hao hụt tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình.

GĐXH - Cây kim tiền còn được biết đến với nhiều tên như cây phát tài, kim tài phát, kim tiền lộc phát. Là loại cây này dễ trồng, chăm sóc. Một điều ít ai biết rằng kim tiền cũng ra hoa và khi ra hoa sẽ báo hiệu điềm tương lai sắp xảy đến.

GĐXH - Dưới đây là danh sách một số loài hoa phổ biến có vẻ ngoài đẹp mắt nhưng cần cẩn trọng vì chúng chứa các thành phần tự nhiên có thể gây ngộ độc cho người và thú cưng.

GĐXH - Trong phong thuỷ, cây cảnh sẽ mang đến may mắn cũng như sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ, vì vậy nếu nhà có cây tự nhiên chết có phải điềm báo xui xẻo đến cho gia chủ?

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc bài trí phòng khách đúng cách có thể thu hút vận may, nhưng nếu đặt sai một số vật phong thủy lại đại kỵ.

GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

GĐXH - Ngày 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng 3 âm lịch), tại Đền Nội Bình Đà, Lễ rước, tế và dâng hương tưởng niệm Lạc Long Quân diễn ra trang nghiêm, trở thành điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Bình Đà 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

GĐXH – 4 loại cây dưới đây vừa đẹp, dễ chăm, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, phù hợp với nhiều không gian phòng khách hiện đại.

GĐXH - Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyến quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

GĐXH - Mặc dù được biết đến như một biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, cây kim tiền vẫn tiềm ẩn những rủi ro về độc tính mà không phải ai cũng nắm rõ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

