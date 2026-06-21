Vì sao nhiều người vẫn thích giã cua bằng tay dù có máy xay?

Họ tin rằng bát canh nấu từ cua giã tay luôn có vị ngọt đậm đà, gạch cua kết tảng đẹp và hương thơm đặc trưng mà cua xay máy khó có thể mang lại.

Vậy điều gì khiến phương pháp truyền thống này được yêu thích đến vậy?

Cua giã tay cho vị ngọt tự nhiên hơn

Trong ký ức của nhiều người Việt, những bát canh cua rau đay, mồng tơi hay riêu cua nấu cà chua ngày hè luôn gắn liền với hình ảnh chiếc cối đá và tiếng chày giã cua đều đặn trong gian bếp.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi cua được giã bằng tay, lực tác động diễn ra từ từ và nhẹ nhàng. Thịt cua được làm nhuyễn nhưng không bị phá vỡ quá mức cấu trúc tự nhiên. Nhờ vậy, khi lọc lấy nước và nấu lên, phần thịt cua dễ kết tụ thành những mảng gạch mềm, nổi đều trên mặt nước.

Nhiều người cho rằng đây chính là lý do canh cua giã tay thường có vị ngọt thanh, béo bùi và đậm đà hơn.

Ngược lại, khi sử dụng máy xay, lưỡi dao quay với tốc độ cao có thể làm các thớ thịt cua bị nghiền nát quá mức, khiến phần thịt và vỏ hòa lẫn vào nhau. Điều này khiến nước cua khó lọc hơn, đồng thời làm giảm cảm giác béo ngọt đặc trưng của món ăn.

Nước canh trong và thơm hơn

Một ưu điểm khác của cua giã tay là giúp nước dùng trong hơn.

Khi giã bằng cối đá, phần thịt cua được tách ra từ từ, tạo ít bọt khí. Quá trình lọc cũng thuận lợi hơn vì bã cua tương đối đồng đều, không lẫn nhiều vụn vỏ nhỏ.

Nhờ đó, khi đun, phần thịt cua kết lại thành từng mảng mềm xốp, nổi đẹp trên mặt nước. Nước canh giữ được độ trong, không bị vẩn đục.

Trong khi đó, cua xay máy thường tạo ra nhiều mảnh vụn rất nhỏ. Những hạt li ti này dễ lọt qua rây lọc, khiến nước dùng có màu đục hơn và đôi khi tạo cảm giác kém hấp dẫn về mặt thị giác.

Ít làm thay đổi mùi vị tự nhiên của cua

Một yếu tố ít người để ý là nhiệt độ.

Máy xay hoạt động ở tốc độ cao thường sinh nhiệt. Mặc dù lượng nhiệt này không quá lớn, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng phần nào đến các hợp chất tạo mùi tự nhiên trong thịt cua.

Ngược lại, giã cua bằng tay gần như không tạo ra nhiệt đáng kể. Hương thơm tự nhiên của cua được giữ lại tốt hơn, tạo nên mùi vị dịu nhẹ đặc trưng mà nhiều người yêu thích.

Chính vì thế, những người sành ăn thường nhận xét rằng canh cua giã tay có mùi thơm "đồng quê" rõ rệt hơn so với cua xay bằng máy.

Bí quyết nhỏ: Thêm một chút muối khi giã cua

Nhiều bà nội trợ có kinh nghiệm thường cho thêm một ít muối vào cua trong quá trình giã.

Mẹo nhỏ này không chỉ giúp cua nhanh nhuyễn hơn mà còn hỗ trợ quá trình kết tảng khi nấu. Nhờ đó, phần riêu cua nổi lên nhiều hơn, mềm hơn và ít bị vỡ vụn.

Đây là bí quyết được nhiều thế hệ truyền lại và vẫn được áp dụng phổ biến trong các gia đình yêu thích món canh cua truyền thống.

Quan niệm dân gian về món canh cua mùa hè

Trong y học cổ truyền, cua đồng được xem là thực phẩm có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và bổ dưỡng cho cơ thể, đặc biệt phù hợp vào những ngày nắng nóng.

Canh cua thường được nấu cùng rau đay, mồng tơi, mướp – những loại rau mùa hè có tác dụng giải nhiệt. Vì vậy, món ăn này từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt mỗi khi thời tiết oi bức.

Người xưa còn quan niệm rằng việc giã cua bằng tay giúp món ăn giữ được trọn vẹn tinh túy tự nhiên, mang lại hương vị hài hòa và dễ ăn hơn.

Có nên bỏ máy xay để quay lại giã cua bằng tay?

Trong thực tế, không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian để giã cua như trước đây. Máy xay vẫn là lựa chọn tiện lợi, nhanh chóng và phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, nếu muốn món canh cua đạt hương vị thơm ngon nhất, nhiều người vẫn sẵn sàng dành thêm chút công sức để giã cua bằng tay.

Còn nếu sử dụng máy xay, bạn có thể giảm tốc độ xay, chia cua thành nhiều mẻ nhỏ và tránh xay quá lâu. Cách này sẽ giúp hạn chế việc làm nát cấu trúc thịt cua, từ đó giữ được phần nào vị ngọt và độ béo tự nhiên của món ăn.

Suy cho cùng, sự khác biệt không chỉ nằm ở dụng cụ chế biến mà còn ở sự tỉ mỉ của người nấu. Và có lẽ vì thế mà sau bao năm, bát canh cua giã tay vẫn luôn mang một hương vị đặc biệt khiến nhiều người nhớ mãi.

12 mâm cơm gia đình giản dị của người mẹ ở miền Bắc: Không cần 'healthy hoàn hảo', chỉ cần cân bằng GĐXH - Sau một ngày tất bật với công việc, đưa đón con, lo toan đủ thứ, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Đôi khi không phải vì thiếu nguyên liệu hay thiếu thời gian, mà đơn giản là bí ý tưởng.