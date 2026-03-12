Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Trong tập 23 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên đã tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Lam Anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn. Cảnh này được Lợi và Khánh Linh nhìn thấy trọn vẹn. Linh cảm thấy ghen tị vì người yêu mình không được lãng mạn, tình cảm như người ta.

“Anh đúng là cái đồ máu lạnh, cái đồ robot, em chán lắm, em không muốn yêu đương gì với anh nữa đâu, từ nay đường ai nấy đi”, Khánh Linh giận dỗi nói.



Lợi lại muốn trêu chọc bạn gái nên cố tình không quan tâm đến lời giận dỗi của cô. Linh càng tức hơn, nói lớn muốn được Lợi ôm hôn. Nhưng khi người yêu tiến tới gần sát mình, chính cô là người dừng lại vì không quen với điều này.

Minh Kiên và Lam Anh có những phút giây lãng mạn bên nhau. Ảnh VTV

Tình yêu của Minh Kiên và Lam Anh còn khiến Tùng - đồng đội của Minh Kiên cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cặp đôi cùng nhau chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Hình ảnh này khiến Tùng vui bởi nỗ lực vun đắp cho hai bạn trẻ cũng đã thành công. Sau thời gian luyện tập và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Minh Kiên và Lam Anh còn tranh thủ thời gian đi hẹn hò.

Sau vụ cứu hộ tại nhà máy hóa chất, lực lượng dân quân và bộ đội được nhiều người dân chào đón, trong đó có nhiều cô gái trẻ đã tới tận cổng đơn vị để chờ gặp và chụp với Minh Kiên một kiểu ảnh kỷ niệm. Kiên thể hiện rõ sự ngại ngùng trước những màn thể hiện tình cảm nồng nhiệt này. Anh cũng từ chối với lý do đang làm nhiệm vụ. Trong khi đó, các anh em đội dân quân lại tỏ ra thích thú trêu chọc Minh Kiên.

Minh Kiên bỗng dưng trở thành người nổi tiếng. Ảnh VTV

Lam Anh biết Minh Kiên không quen với những tình huống như thế này nên đã tâm sự nhiều hơn để anh cảm thấy thoải mái, thậm chí còn giả vờ ghen để chọc anh. “Anh hiểu là mọi người cũng đang thể hiện sự yêu thương và quan tâm tới anh thôi, nhưng mà anh chưa quen với điều đó lắm. Thật ra thì anh thấy mình không xứng đáng để được tung hô cá nhân như những cái clip ở trên mạng như vậy” - Minh Kiên nói.

Nghe vậy, Lam Anh khuyên Minh Kiên không cần quá khắt khe với bản thân. Cô cũng cảm thấy tự hào khi người yêu mình được mọi người khen ngợi.



Minh Kiên vừa nổi tiếng đã gặp ngay tin đồn nhằm hạ uy tín của anh. Ảnh VTV

Trong khi cả hai đang trò chuyện thì một nhóm người xông đến đòi chụp ảnh với Minh Kiên. Đáng nói là nhóm người này có hành động xô đẩy có thể khiến Lam Anh bị thương nên Minh Kiên đã ngăn lại, bảo vệ người yêu rời đi. Anh đề nghị mọi người lịch sự và tôn trọng quyền riêng tư của anh. Tuy nhiên, điều này lại bị xuyên tạc là coi thường người dân.

Ngay sau đó, một đoạn video về Minh Kiên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung trong video đã được cắt ghép rất chuyên nghiệp và không đúng bản chất. Đoạn video tố cáo việc anh từng nói với bạn gái rằng anh không thích sự quan tâm của mọi người, cảm thấy bị làm phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống. Từ đó, người ta bắt đầu đặt nghi vấn liệu hành động anh hùng cứu người của anh chỉ là "diễn", hay anh đang cố gắng cứu người để chuộc lại lỗi lầm "đã hại người trong quá khứ".

Những cuộc trò chuyện giữa anh và Lợi hay Lam Anh đều bị quay lén và cắt ghép lại ác ý. Các anh em dân quân cũng đã xem được đoạn video này nhưng hoàn toàn tin tưởng Minh Kiên không phải con người như vậy. Sự việc lần này khiến Minh Kiên cảm thấy lo lắng và đầy hoài nghi.

Cùng lúc đó, Lam Anh cũng biết về những video được lan truyền trên mạng. Cô nhận được tin tức từ người đồng nghiệp về việc xin ý kiến cấp trên để chặn đứng những luồng thông tin này lại. Đây không chỉ là việc phương hại đến Minh Kiên mà còn ảnh hưởng đến uy tín quân đội nói chung.

Khải Phong đứng đằng sau vụ bôi nhọ Trung tá Minh Kiên trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Tất cả những sự việc đang xảy ra với Minh Kiên hóa ra là do Khải Phong thực hiện. Hắn có một đội nhóm nhân sự công nghệ chuyên nghiệp đang ẩn nấp ở một hang ổ kín đáo. Nhiệm vụ của những người này là theo dõi thông tin, hình ảnh của Minh Kiên, Lam Anh, Khánh Linh, Lợi và nhiều người có liên quan.

Vụ việc tàu cháy nhiều khả năng cũng do chính nhóm Phương Trang - Khải Phong bày ra. Giờ đây, những hình ảnh của vụ việc này trở thành tài liệu để nhóm này cắt ghép ác ý, cố tình xây dựng Minh Kiên thành hình ảnh một soái ca quân nhân. ”Anh dựng như này có hơi ác không? Vì tôi xem đang chỉ thấy mỗi Kiên là người gánh vác thôi, còn lại tất cả những người khác đang là bù nhìn”, Phương Trang hỏi Khải Phong.

Nhiệm vụ của họ là lực lượng bộ đội nói chung bị hạ uy tín trước nhân dân. Vụ ngân hàng cũng nằm trong kế hoạch của họ. Tuy nhiên, nhờ vụ cháy ở nhà máy mà người dân đã tin tưởng bộ đội, ngược với kế hoạch ban đầu của họ. Nhóm của Khải Phong đã lấy Minh Kiên thành mục tiêu để thực hiện kế hoạch khác của mình. Khải Phong sai người theo dõi, quay lén Kiên rồi cắt ghép những đoạn video này sai lệch, khiến Minh Kiên gặp những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và bị hạ uy tín.

