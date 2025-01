Vì sao tiết canh lọt 'top 100 món ăn tệ nhất thế giới'?

Tiết canh khá phổ biến trong ẩm thực Việt, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Nếu chế biến đúng vệ sinh, món này cũng khá bổ dưỡng. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh từ món ăn này vẫn luôn tiềm ẩn do máu động vật khi chế biến không qua bất kỳ công đoạn đun nóng hay khử khuẩn nào, dễ khiến cơ thể bị lây nhiễm nhiều bệnh Tiết canh chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli, tụ cầu vàng, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn. Ngoài ra, ăn tiết canh có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng do máu động vật có thể chứa trứng sán, giun hay mắc các bệnh khác như viêm não mô cầu, các bệnh về gan, thận cũng có thể lây nhiễm qua đường tiêu hóa khi ăn tiết canh. Việt Nam từng ghi nhận một số ca nhập viện, thậm chí tử vong vì ăn tiết canh. Ngày 20/1/2024, một người đàn ông 50 tuổi ở Nam Định tử vong do nhiễm liên cầu lợn, chỉ 24 giờ sau khi ăn tiết canh trong tiệc liên hoan tất niên với bạn bè.