Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện
GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.
Nguyên nhân
Cửa tủ lạnh có vấn đề
Cửa tủ lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ làm lạnh của tủ lạnh. Cánh cửa tủ có thể bị hỏng do bạn đóng mở cửa mạnh tay hoặc chưa đóng sát cửa làm cho gioăng cao su bị hở, dẫn đến hơi lạnh thoát ra ngoài, khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn để bổ sung đủ độ lạnh, để bảo quản thực phẩm.
Điều chỉnh nhiệt độ không phù hợp
Bên trong tủ lạnh có các mức nhiệt độ điều chỉnh khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người dùng.
Nếu bạn cài chế độ thấp nhất khi trong tủ chỉ có ít thực phẩm cần bảo quản thì hiệu suất làm việc của thiết bị sẽ bị lãng phí và rất tốn điện.
Ngược lại, nếu bạn trữ nhiều thực phẩm và đồ dùng nhưng lại cài chế độ lạnh ở mức bình thường, thì tủ lạnh phải vận hành máy liên tục để đáp ứng đủ độ lạnh cần thiết.
Đặt thức ăn trong tủ lạnh chưa hợp lý
Thức ăn và thực phẩm thường bị "nhồi nhét" rất nhiều trong tủ lạnh, đôi khi còn vô tình che mất vị trí hơi lạnh thoát ra.
Điều này làm cho những món đồ để gần hơi lạnh thì nhận quá nhiều nhiệt trong khi những vị trí khác lại không nhận đủ. Bên cạnh đó chúng ngăn cản khí lạnh thoát ra làm máy phải hoạt động để làm lạnh liên tục.
Tủ lạnh sắp hết gas
Khí gas trong tủ lạnh bị hết cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho tủ lạnh hao điện. Nó sẽ buộc tủ lạnh phải thực hiện việc làm lạnh với công suất cao hơn. Điều này vừa gây hao điện, vừa có thể làm hỏng thức ăn và giảm tuổi thọ của máy nhanh hơn.
Cách khắc phục
Đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát
Người dùng nên kê tủ lạnh cách mặt đất hơn 5cm, cách tường phía sau từ 10-15 cm và cách hai bên tủ lạnh khoảng 2 cm đảm bảo tủ lạnh có đủ không gian tỏa nhiệt.
Ngoài ra, các bạn nên hạn chế đặt tủ lạnh ở những nơi có nhiệt độ cao, đặt gần những thiết bị tỏa nhiệt vì tủ lạnh sẽ dễ ấm lên, máy nén phải hoạt động nhiều hơn gây tiêu hao điện năng.
Kiểm tra cửa tủ lạnh
Không để đồ ăn quá nhiều ở cửa tủ lạnh vì sẽ làm cho cửa tủ bị nặng dễ gây ra tình trạng cửa tủ hở. Ngoài ra, các bạn cần thường xuyên kiểm tra các ron cao su ở cửa sau một thời gian dài sử dụng, vì chúng có thể bị rách làm tủ bị thoát khí lạnh, gây lãng phí điện năng.
Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp
Đối với ngăn mát, bạn chỉ cần điều chỉnh khoảng 7 đến 8ºC để bảo bản thức ăn và rau củ, không cần thiết điều chỉnh độ lạnh quá lớn. Với ngăn đông lạnh, bạn điều chỉnh nhiệt độ ở mức khoảng -18ºC là vừa đủ.
Cất giữ thực phẩm đúng cách
Những thực phẩm còn nóng tốt nhất bạn nên để cho nguội hẳn rồi mới đặt vào tủ lạnh. Ngoài ra, bạn nên ưu tiên đựng thức ăn trong vật dụng bằng thủy tinh hoặc sứ (đậy nắp kín) kết hợp với bố trí thức ăn vừa đủ trong tủ lạnh sẽ giúp tiết kiệm điện năng.
Khi tủ lạnh làm lạnh đến một nhiệt độ nhất định, các vật dụng thủy tinh hoặc sứ sẽ truyền lạnh qua lại cho nhau, khí lạnh đối lưu sẽ giúp thức ăn được bảo quản tốt hơn và duy trì nhiệt độ trong tủ.
Nạp gas cho tủ lạnh
Nếu tủ lạnh chạy yếu và không làm lạnh như lúc mới mua, bạn nên liên hệ ngay với trung tâm sửa chữa uy tín để chuyên viên xuống kiểm tra và thay gas cho tủ lạnh.
Khi được cung cấp gas đầy đủ, máy nén sẽ hoạt động ổn định hơn, cung cấp đủ hơi lạnh và duy trì độ bền cho tủ.
Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên
Bạn nên thường xuyên vệ sinh tủ lạnh khoảng 1-2 tháng/lần để tủ lạnh hoạt động ổn định và tiết kiệm điện tốt hơn. Bụi bẩn bám trong tủ có thể gây tắc nghẽn các lỗ thoát hơi lạnh và ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm.
Tuy nhiên, khi vệ sinh tủ, bạn nên ngắt nguồn điện và dọn hết thực phẩm ra ngoài. Lau dọn bằng khăn ướt, sau đó lau khô lại một lần nữa rồi mới để thức ăn vào.
