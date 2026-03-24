Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.
Tỏi có ý nghĩa gì trong phong thủy ?
Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy cho gia đình. Việc tìm hiểu vị trí đặt tỏi trong nhà đúng cách có thể giúp thu hút tài lộc, sức khỏe và may mắn cho bạn.
Từ lâu trong dân gian, tỏi đã được gắn với hình ảnh xua đuổi tà khí, bảo vệ không gian sống. Theo quan niệm dân gian, loại củ này mang tính dương mạnh, có khả năng "áp chế" những nguồn năng lượng tiêu cực, làm giảm cảm giác bất an.
Bên cạnh yếu tố tâm linh, trong thực tế mùi hăng đặc trưng của tỏi còn có tác dụng như xua đuổi côn trùng, khử mùi, góp phần tạo môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng.
Trong bố trí phong thủy, việc đặt tỏi ở những vị trí cụ thể sẽ có ý nghĩa tốt lành như cải thiện vận may, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa và gia tăng tiền bạc cho gia đình.
Những vị trí đặt tỏi trong nhà phổ biến
Đặt tỏi ở nhà bếp
Nhà bếp được xem là "kho tài lộc" của gia đình. Khi đặt tỏi trong bếp, theo quan niệm dân gian có ý nghĩa gia tăng dương khí, giữ năng lượng ổn định và tạo cảm giác ấm cúng. Tỏi cũng là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong bếp làm tăng độ ngon của các món ăn.
Tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ như kệ hoặc tủ bếp, tránh đặt gần nguồn nhiệt để không ảnh hưởng đến chất lượng.
Đặt hoặc treo tỏi ở cửa để trấn giữ nhà cửa
Cửa chính là nơi thu đón các luồng khí vào nhà. Trong dân gian có một phương pháp lưu lại là đặt tỏi ở cửa để trấn giữ nhà cửa. Cách làm này thường được áp dụng trong thời gian ngắn, đặc biệt khi gia chủ cảm thấy không gian sống có dấu hiệu bất an.
Việc đặt hoặc treo tỏi trước cửa nhà có thể giúp xua đuổi vận xui, đẩy lùi tà khí xấu giúp gia đình tâm lý ổn định, mọi việc hanh thông.
Ngoài yếu tố tâm lý, đặt tỏi trước cửa nhà còn giúp khử mùi hôi và xua đuổi côn trùng, tạo không gian sống trong lành và dễ chịu hơn. Với những khu vực có khí hậu ẩm ướt, việc đặt tỏi ở cửa nhà cũng giúp không khí trong nhà luôn tươi mới.
Đặt tỏi trong phòng ngủ hoặc góc nhà
Một số người lựa chọn đặt vài củ tỏi ở góc phòng hoặc gần cửa sổ với niềm tin mùi hăng của tỏi xua đi những năng lượng tiêu cực của không gian sống. Nhiều người còn đặt tỏi trên đầu giường ngủ hoặc dưới gối vì tin giúp làm giảm những cơn mộng mị, cho giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời nó cũng sẽ hạn chế việc bị bóng đè hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ.
Tuy vậy, mọi người cần lưu ý không đặt tỏi quá gần giường ngủ vì mùi đặc trưng của tỏi có thể gây khó chịu, ảnh hưởng chất lượng nghỉ ngơi. Về bản chất, việc đặt tỏi trong phòng hay đầu giường chủ yếu mang ý nghĩa tâm lý, giúp người trong nhà cảm thấy yên tâm hơn.
Khi nào nên dùng củ tỏi để trừ tà?
Trong thực tế, tỏi thường được sử dụng như một vật mang tính "trấn an" khi con người cảm thấy môi trường sống có dấu hiệu bất ổn hoặc tạo cảm giác lo lắng.
+ Nhà mới hoặc phòng trọ lâu ngày không sử dụng, nhiều người cho rằng, tỏi có thể giúp "làm sạch" cảm giác ẩm mốc, cũ kỹ hoặc nặng nề của không gian khi mới dọn vào ở.
+ Mang tỏi theo người. Việc mang theo tỏi đôi khi mang lại cảm giác an tâm, đặc biệt với những người dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm linh hoặc môi trường xung quanh. Chẳng hạn như khi đi đám tang, đi đêm về muộn hoặc đến những nơi được cho là có năng lượng nặng.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, việc dùng tỏi chỉ nên hiểu như một yếu tố mang tính tâm lý hoặc tín ngưỡng dân gian. Phong thủy tập trung nhiều hơn vào việc điều chỉnh hình thế không gian, dòng khí và bố cục nhà ở để tạo môi trường sống hài hòa và ổn định.
Việc cải thiện môi trường sống, giữ không gian sạch sẽ và cân bằng năng lượng vẫn là cách hiệu quả hơn. Khi không gian sống sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo ánh sáng, thông gió… ngôi nhà sẽ vượng khí. Cảm giác bất an hoặc "âm khí" trong nhà thường cũng sẽ giảm đáng kể. Điều này cũng giúp tăng dương khí và may mắn cho các thành viên trong nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.
Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộcỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những loại cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí, thu hút tài lộc bạn có thể tham khảo.
Cây xương rồng có trừ tà không?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Cây xương rồng từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm tâm linh và phong thủy trong đời sống. Có người tin rằng xương rồng có khả năng trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu, bảo vệ gia đình khỏi vận hạn.
Cách thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn 2026Ở - 12 giờ trước
GĐXH - Việc thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn dựa trên 4 trụ cột phong thủy chính là vật phẩm phong thủy, hướng phong thủy, bày trí cây cảnh hợp mệnh và màu sắc mang lại may mắn. Đặc biệt là 02 yếu tố sau.
Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách nàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.
Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong dân gian, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được xem là một "bảo vật" trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.
'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".
Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà bếp giữ vai trò quan trọng trong phong thủy dương trạch, bởi đây là không gian chi phối trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.
Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uếỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Gạo nếp trừ tà là một trong những quan niệm dân gian quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Á Đông. Đây không chỉ là tập tục truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào sự cân bằng âm - dương và năng lượng tích cực trong gia trạch.
Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạoỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy Á Đông, hồ lô thu hút tài lộc không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về sức khỏe, bình an và sự đủ đầy.
Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xuiPhong thủy
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.