Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

Tỏi có ý nghĩa gì trong phong thủy ?

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy cho gia đình. Việc tìm hiểu vị trí đặt tỏi trong nhà đúng cách có thể giúp thu hút tài lộc, sức khỏe và may mắn cho bạn.

Từ lâu trong dân gian, tỏi đã được gắn với hình ảnh xua đuổi tà khí, bảo vệ không gian sống. Theo quan niệm dân gian, loại củ này mang tính dương mạnh, có khả năng "áp chế" những nguồn năng lượng tiêu cực, làm giảm cảm giác bất an.

Vị trí đặt tỏi trong nhà theo quan niệm dân gian cũng có ý nghĩa đặc biệt. Ảnh TL

Bên cạnh yếu tố tâm linh, trong thực tế mùi hăng đặc trưng của tỏi còn có tác dụng như xua đuổi côn trùng, khử mùi, góp phần tạo môi trường sống sạch sẽ và thông thoáng.

Trong bố trí phong thủy, việc đặt tỏi ở những vị trí cụ thể sẽ có ý nghĩa tốt lành như cải thiện vận may, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa và gia tăng tiền bạc cho gia đình.

Những vị trí đặt tỏi trong nhà phổ biến

Đặt tỏi ở nhà bếp

Nhà bếp được xem là "kho tài lộc" của gia đình. Khi đặt tỏi trong bếp, theo quan niệm dân gian có ý nghĩa gia tăng dương khí, giữ năng lượng ổn định và tạo cảm giác ấm cúng. Tỏi cũng là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong bếp làm tăng độ ngon của các món ăn.

Tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ như kệ hoặc tủ bếp, tránh đặt gần nguồn nhiệt để không ảnh hưởng đến chất lượng.

Tỏi thường được đặt trong bếp.

Đặt hoặc treo tỏi ở cửa để trấn giữ nhà cửa

Cửa chính là nơi thu đón các luồng khí vào nhà. Trong dân gian có một phương pháp lưu lại là đặt tỏi ở cửa để trấn giữ nhà cửa. Cách làm này thường được áp dụng trong thời gian ngắn, đặc biệt khi gia chủ cảm thấy không gian sống có dấu hiệu bất an.

Việc đặt hoặc treo tỏi trước cửa nhà có thể giúp xua đuổi vận xui, đẩy lùi tà khí xấu giúp gia đình tâm lý ổn định, mọi việc hanh thông.

Ngoài yếu tố tâm lý, đặt tỏi trước cửa nhà còn giúp khử mùi hôi và xua đuổi côn trùng, tạo không gian sống trong lành và dễ chịu hơn. Với những khu vực có khí hậu ẩm ướt, việc đặt tỏi ở cửa nhà cũng giúp không khí trong nhà luôn tươi mới.

Đặt tỏi trong phòng ngủ hoặc góc nhà

Một số người lựa chọn đặt vài củ tỏi ở góc phòng hoặc gần cửa sổ với niềm tin mùi hăng của tỏi xua đi những năng lượng tiêu cực của không gian sống. Nhiều người còn đặt tỏi trên đầu giường ngủ hoặc dưới gối vì tin giúp làm giảm những cơn mộng mị, cho giấc ngủ sâu hơn. Đồng thời nó cũng sẽ hạn chế việc bị bóng đè hoặc nhìn thấy những thứ kỳ lạ.

Tuy vậy, mọi người cần lưu ý không đặt tỏi quá gần giường ngủ vì mùi đặc trưng của tỏi có thể gây khó chịu, ảnh hưởng chất lượng nghỉ ngơi. Về bản chất, việc đặt tỏi trong phòng hay đầu giường chủ yếu mang ý nghĩa tâm lý, giúp người trong nhà cảm thấy yên tâm hơn.

Khi nào nên dùng củ tỏi để trừ tà?

Trong thực tế, tỏi thường được sử dụng như một vật mang tính "trấn an" khi con người cảm thấy môi trường sống có dấu hiệu bất ổn hoặc tạo cảm giác lo lắng.

+ Nhà mới hoặc phòng trọ lâu ngày không sử dụng, nhiều người cho rằng, tỏi có thể giúp "làm sạch" cảm giác ẩm mốc, cũ kỹ hoặc nặng nề của không gian khi mới dọn vào ở.

+ Mang tỏi theo người. Việc mang theo tỏi đôi khi mang lại cảm giác an tâm, đặc biệt với những người dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm linh hoặc môi trường xung quanh. Chẳng hạn như khi đi đám tang, đi đêm về muộn hoặc đến những nơi được cho là có năng lượng nặng.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, việc dùng tỏi chỉ nên hiểu như một yếu tố mang tính tâm lý hoặc tín ngưỡng dân gian. Phong thủy tập trung nhiều hơn vào việc điều chỉnh hình thế không gian, dòng khí và bố cục nhà ở để tạo môi trường sống hài hòa và ổn định.

Việc cải thiện môi trường sống, giữ không gian sạch sẽ và cân bằng năng lượng vẫn là cách hiệu quả hơn. Khi không gian sống sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo ánh sáng, thông gió… ngôi nhà sẽ vượng khí. Cảm giác bất an hoặc "âm khí" trong nhà thường cũng sẽ giảm đáng kể. Điều này cũng giúp tăng dương khí và may mắn cho các thành viên trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

