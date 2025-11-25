Kiêng kỵ mái cổng phong thủy thường gặp gây thất thoát tài lộc, may mắn

Mái dốc ra ngoài

Một trong những lỗi phổ biến nhất khi thiết kế mái cổng là để mái dốc hướng ra ngoài. Về phong thủy, kiểu mái này được xem là thế "tài khí trôi đi", khiến sinh khí và vượng khí trong nhà bị đẩy ra ngoài, tài lộc khó tụ, vận may dễ hao.

Gia chủ sống trong ngôi nhà có mái cổng kiểu này có thể gặp tình trạng tiền bạc không ổn định, làm ăn khó phát triển hoặc hay gặp trở ngại trong công việc.

Gia chủ nên chỉnh lại độ dốc mái hướng nhẹ vào trong, tạo thế "tụ khí nhập trạch", giúp khí lành di chuyển vào nhà và giữ tài khí ổn định.

Việc thiết kế mái cổng đúng phong thủy không chỉ giúp bảo vệ bình an, chiêu tài tụ lộc, mà còn tăng cường sinh khí, mang đến may mắn và hưng thịnh dài lâu cho gia đạo.

Nếu kết cấu cổng không thể thay đổi, có thể đặt bình phong, tiểu cảnh non bộ hoặc đèn phong thủy ngay trước cổng để dẫn dòng khí quay trở lại, đồng thời tăng cường năng lượng dương giúp vận khí hanh thông hơn.

Mái quá lớn che kín thân cổng

Một lỗi khác thường gặp là mái cổng quá to hoặc che phủ kín thân cổng. Dù mục đích là để chắn mưa nắng tốt hơn, nhưng trong phong thủy, điều này lại khiến khí lưu bị nghẽn, ánh sáng không thể xuyên qua, khiến không gian trước nhà tối tăm, ẩm thấp và tù khí.

Khi khí không lưu thông, dương khí giảm, có thể dẫn đến sức khỏe sa sút, tinh thần uể oải và vận khí của gia chủ bị chậm lại.

Gia chủ nên rút ngắn phần mái hoặc mở thêm khe thoáng, giúp ánh sáng và không khí lưu chuyển dễ dàng hơn.

Gia chủ nên rút ngắn phần mái hoặc mở thêm khe thoáng, giúp ánh sáng và không khí lưu chuyển dễ dàng hơn.

Ngoài ra, có thể bổ sung đèn chiếu sáng màu vàng ấm tại khu vực cổng để kích hoạt dương khí, làm không gian trước nhà trở nên sáng sủa, sinh động, và thu hút tài khí tốt hơn.

Mái nhọn chĩa vào nhà hoặc cửa chính

Trong phong thủy, mái cổng có đầu nhọn hoặc góc chĩa thẳng vào nhà bị xem là thế "xạ tiễn sát", tức là mũi tên năng lượng hướng thẳng vào trung cung hoặc cửa chính. Thế này tạo ra nguồn sát khí mạnh, có thể gây bất ổn về tinh thần, sức khỏe và quan hệ gia đạo.

Nếu mái nhọn hoặc đỉnh chóp cổng vô tình hướng đúng vào cửa chính, năng lượng xung khắc này có thể khiến tài khí bị đâm thẳng, khó tụ lại trong nhà, lâu dần sinh ra hao tài, bất hòa.

Gia chủ có thể đặt chậu cây xanh, hồ nước nhỏ hoặc non bộ mini ngay trước khu vực mái nhọn để làm mềm dòng khí, giảm bớt tác động của sát khí. Ngoài ra, việc treo gương Bát Quái hoặc gương cầu lồi ở vị trí mái hướng vào nhà cũng giúp phản xạ năng lượng xấu, chuyển hóa thành khí lành, bảo vệ không gian sống khỏi các nguồn năng lượng tiêu cực.

Dùng vật liệu phản quang (kính, inox sáng)

Một lỗi phong thủy khác thường gặp là sử dụng vật liệu phản quang mạnh như kính hoặc inox sáng bóng cho mái cổng. Tuy mang lại vẻ hiện đại, sang trọng, nhưng những chất liệu này lại dễ phản chiếu ánh sáng và năng lượng, tạo thành hiện tượng "phản tài" – tức đẩy tài khí ra ngoài thay vì giữ lại.

Một lỗi phong thủy khác thường gặp là sử dụng vật liệu phản quang mạnh như kính hoặc inox sáng bóng cho mái cổng.

Ngoài ra, ánh sáng phản chiếu quá mạnh còn gây chói mắt, mỏi mệt và khó chịu, ảnh hưởng đến cảm giác và sinh khí của người ra vào.

Gia chủ nên sử dụng sơn mờ, sơn tĩnh điện nhám hoặc phủ lớp chống chói để giảm độ phản quang. Nếu mái cổng đã hoàn thiện, có thể ốp thêm lớp vật liệu tự nhiên như gỗ, tre hoặc đá mài để trung hòa năng lượng, vừa giúp tăng tính thẩm mỹ, vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm áp và giữ khí tụ tài tốt hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.