Dấu hiệu của bát hương có lộc
GĐXH - Bát hương có lộc khi bản thân thể hiện chánh niệm lòng thành của chính gia chủ như dưới đây, được bề trên ghi nhận và hộ trì cho những thành viên sống tại gia đạo đó luôn được bình an, may mắn.
Bát hương được bài trí sắp xếp đúng
Xác định được vị trí đặt bát hương là yếu tố đầu tiên mà gia chủ cần làm. Việc am hiểu thứ tự cấp bậc sắp xếp bát hương trên ban thờ gia tiên đòi hỏi gia chủ phải có tâm và tìm hiểu kĩ.
Vậy nên khi bố trí bát hương gia tiên đúng theo thứ tự (Thần Linh, Hội đồng gia tiên, bà Cô ông Mãnh) và thành tâm cúng dường ắt bát hương sẽ có lộc.
Chất liệu bát hương
Hiện nay, chất liệu chế tác bát hương rất đa dạng cũng như có khá nhiều sự thay đổi khác biệt về hình thức bên ngoài như: Bát hương vẽ vàng, bát hương đồng...
Tuy nhiên dù có cải tiến ngày một hiện đại hơn nhưng bát hương vẫn cần ưu tiên về mặt trang trọng và uy nghiêm khi thờ cúng.
Phong thủy cho biết, bạn nên sử dụng bát hương được chế tác từ gốm sứ tráng men. Vì ngoài việc đảm bảo thời gian thờ cúng bát hương được lâu dài, không dễ bị oxi hóa như bát hương đồng (điều này vô hình ảnh hưởng đến chính "chất lượng" thờ cúng tại gia đạo đó), bát hương gốm sứ còn là vật liệu tự nhiên dễ được tụ tài khí trên ban thờ.
Hướng bát hương Thần tài - Thổ địa
Hướng bát hương tại ban thờ Thần tài muốn có lộc cần phải quay đúng với hướng của kệ ban thờ, nói cách khác nếu hướng ban thờ tốt với tuổi gia chủ và đặt tại phương vị Tài Lộc, ắt bát hương theo hướng đó cũng có lộc.
Bát hương có vật dẫn khí, hút tài
Trong quá trình bốc bát hương Thần tài – Thổ địa hay kể cả với bốc bát hương gia tiên, phong thủy khuyên rằng nếu gia chủ sử dụng gạo vàng Thần tài và Cốt Thất Bảo đặt trong tro nếp bát hương thì sẽ kích hoạt năng lượng trường khí rất cát vượng.
Gạo vàng Thần tài và Cốt Thất Bảo (gồm 7 bảo vật trong nhân gian: vàng, bạc, bạch ngọc, mã não, thạch anh, san hô đỏ, xà cừ) là hai vật phẩm phong thủy đứng đầu trong dẫn khí, hút tài cho bát hương.
Tỉa chân nhang bát hương
Tỉa chân nhang vào thời điểm cuối năm (bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp đến trước đêm 30 Tết) cũng là hình thức cải thiện linh khí và bổ trợ khả năng thâu thu tài lộc cho bát hương nhà bạn.
Thắp hương sạch
Theo phong thủy, bát hương muốn có lộc và tài khí nên tránh sử dụng các loại hương thắp có tẩm nhiều hóa chất và sẽ ảnh hưởng tới không gian thờ tự nói chung.
Hiện nay dù có khá loại nhiều loại hương: hương vòng, hương thái, hương cây... Chính vì vậy bạn nên lưu tâm đến nơi cơ sở uy tín và sử dụng hương sạch, ít có tàn.
Hạn chế di chuyển bát hương
Bát hương là một trong số đồ thờ cúng trên ban thờ phải luôn được giữ ở vị trí cố định, tuyệt đối tránh tối đa việc xê dịch bát hương. Trong trường hợp lau dọn thường ngày chỉ nên lau viền bên cạnh, không được nhấc lên đặt xuống bát hương để lau tàn hương bị rơi xung quanh.
Luôn thắp nhang số lẻ
Thắp nhang số lẻ đại diện cho mọi điều may mắn và tài lộc, trái với số lẻ, thắp hương số chẵn đại diện cho điềm không lành và khó vượng. Đối với gia chủ thắp hương trì tụng hàng ngày chỉ nên thắp 1 nén, còn khi thắp hương mùng 1 đầu tháng hoặc Rằm có thể thắp 3 hoặc 5 nén.
Giữ vị trí bát hương sạch sẽ, gọn gàng
Để bát hương có lộc chính là luôn giữ gìn không gian xung quanh bát hương phải sạch sẽ và gọn gàng. Nếu có quá nhiều tàn hương rơi thì cần dùng chổi nhỏ chuyên dụng quét ban thờ để dọn sạch.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
