Cách thu hút tài lộc cho 5 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn để cuộc sống và công việc suôn sẻ, may mắn
GĐXH - Thu hút tài lộc là quá trình kích hoạt trường khí cát lợi để dẫn tài khí vào không gian sống, từ đó gia tăng vượng khí, ổn định tài vận và thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, kinh doanh của gia chủ.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Tý
Gia chủ tuổi Tý nên chọn màu trắng, xám, ghi cho các vật dụng sinh hoạt, tạo điểm nhấn khi trang trí nội thất, đồng thời bày thêm tượng chuột phong thuỷ hoặc tiền vàng ở gần cửa hoặc bàn làm việc để hút tài lộc. Tuy nhiên cần tránh bày quá nhiều vật khiến không gian rối, làm giảm hiệu quả phong thuỷ.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Sửu
Người tuổi Sửu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như tượng trâu hoặc cây phát tài nhằm giúp kích hoạt năng lượng tài lộc và sự thịnh vượng.
Bên cạnh đó, màu sắc phong thủy đóng vai trò quan trọng, người tuổi Sửu nên chọn các màu đỏ, hồng, tím, cam nâu để phù hợp với mệnh Thổ của mình, hoặc các màu đỏ, cam thuộc hành Hỏa để kích thích sự phát triển và may mắn.
Gia chủ tuổi Sửu có thể sử dụng đệm ghế màu cam, hoặc khăn trải bàn màu vàng đất và chọn các vật phẩm trang trí như tượng trâu phong thủy, hoặc đồng tiền để tạo không gian vượng tài.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Dần
Gia chủ tuổi Dần nên đặt tượng hổ hoặc hình ảnh con hổ ở những vị trí dễ thấy, đặc biệt là gần cửa chính, trên bàn làm việc, kệ sách... Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng nên chú ý đến màu sắc phong thủy - màu xanh nước biển, màu đen và xanh lục, vì chúng thuộc hành Mộc và Thủy, hỗ trợ năng lượng phát triển và giữ vững tài lộc.
Gia chủ cần lưu ý việc duy trì không gian sống sạch sẽ, gọn gàng và tránh bày trí quá nhiều vật dụng không cần thiết sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn.
Gia chủ tuổi Dần có thể sử dụng thảm trải sàn màu xanh lá cây hoặc bày thêm một chiếc đèn trang trí màu vàng nhạt ở bàn làm việc. Chọn các vật phẩm như tượng hổ phong thủy hoặc một vài đồng tiền vàng để hỗ trợ việc thu hút tài lộc.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Mão
Một trong những cách hiệu quả nhất là sử dụng các vật phẩm phong thủy như tượng mèo Thần tài hoặc các linh vật như thỏ, rùa, hoặc cá chép. Tượng mèo Thần tài đặt ở cửa ra vào hoặc góc tài lộc trong nhà sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng.
Đối với người tuổi Mão, các màu sắc như đen, xanh nước biển, xanh lục là những màu sắc hợp phong thủy, vì chúng giúp tạo sự hài hòa, thu hút tài lộc và may mắn. Màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng còn mang đến cảm giác thư giãn và dễ chịu, giúp không gian sống luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Thu hút tài lộc cho người tuổi Thìn
Để khai mở vận khí và gia tăng thịnh vượng cho người tuổi Thìn, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy mang tính biểu tượng quyền lực và thịnh vượng, như tượng rồng, đồng tiền cổ hoặc tượng kỳ lân.
Đặt tượng rồng ở vị trí trang trọng trong nhà hoặc văn phòng sẽ giúp kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc dồi dào và hỗ trợ sự nghiệp thăng tiến.
Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng các màu như vàng, cam, đỏ và tím thuộc hành Hỏa trong các vật dụng hằng ngày như rèm cửa, nệm ghế, chén, dĩa... phù hợp với mệnh của tuổi Thìn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
