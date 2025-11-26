Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc để tránh ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc

Tránh đặt bàn làm việc đối diện nhà vệ sinh hay gian bếp

Nhà vệ sinh là nơi các uế khí hay khí trường bất lợi thường trực phát tán, trong khi bếp là nơi sơ chế, bảo quản và chế biến đồ ăn.

Các tạp âm (từ bếp) và Âm khí (từ nhà vệ sinh) tất sẽ ảnh hưởng tới độ tập trung và hiệu suất công việc; về lâu dài còn ảnh hưởng cả sức khỏe người làm việc, vô cùng bất lợi.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc thiếu điểm tựa

Trong phong thủy luôn nhấn mạnh thế "tựa Sơn" (điểm tựa vững chãi). Khi ghế làm việc đặt ở vị trí không có điểm tựa có thể khiến bạn có cảm giác luôn bị động, thiếu thoải mái hay bị người khác dòm ngó.

Khi ghế làm việc đặt ở vị trí không có điểm tựa có thể khiến bạn có cảm giác luôn bị động, thiếu thoải mái hay bị người khác dòm ngó.

Lý tưởng nhất là bạn lựa được vị trí tựa vào tường vững chắc, không chỉ khiến làm việc tập trung hơn mà hiệu quả công việc cũng tối ưu hơn.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm bị xà ngang áp đỉnh

Bàn làm việc bị xà ngang áp đỉnh (kê ngay dưới xà ngang) là một trong các lỗi phạm nặng nhất của phong thủy bàn làm việc.

Phong thủy cho biết, thế phạm này có thể khiến người chịu ảnh hưởng rơi vào cảm giác áp lực, bị chèn ép trong công việc. Về lâu dài không chỉ bất lợi về sức khỏe mà còn tác động tiêu cực tới tài vận, thăng tiến của chủ nhân.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc ở giữa phòng

Theo phong thủy: Cả bốn phía đều "thiếu Sơn" (điểm tựa vững chãi), người làm việc có thể dễ rơi vào thế bị cô lập, không được nâng đỡ tối ưu về cả tinh thần và sự nghiệp.

Theo phong thủy: Cả bốn phía đều "thiếu Sơn" (điểm tựa vững chãi), người làm việc có thể dễ rơi vào thế bị cô lập, không được nâng đỡ tối ưu về cả tinh thần và sự nghiệp.

Bởi thế "thiếu Sơn" (điểm tựa vững chãi) nên độ tập trung không cao, dễ có các quyết định thiếu sáng suốt, về lâu dài rất có thể bất lợi cho tài vận hay sự thăng tiến.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm đối diện cửa sổ

Bàn làm việc đối diện cửa sổ, theo quan niệm phong thủy là thế phạm "vọng không" (hướng ra khoảng trống).

Thực tế, việc kê bàn làm việc đối diện cửa sổ dễ khiến người làm việc bị phân tán, khó tập trung trọn vẹn cho công việc, vì thế mà hiệu suất công tác khó có thể đảm bảo. Để giảm thiểu tác động từ thế phạm này, ta có thể kê bàn làm việc lệch với cửa sổ là được.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc quay lưng ra cửa

Cửa lớn (cửa ra vào của ngôi nhà) là điểm nạp khí (bao gồm cả sinh khí và hung khí) của Dương trạch.

Cũng theo phong thủy, kê bàn làm việc quay lưng ra phía cửa có thể khiến người làm việc luôn có cảm giác chống chếnh, không an toàn, thậm chí luôn như có người "theo dõi" mình từ phía sau. Về lâu dài, cách cục này ảnh hưởng tiêu cực đến độ tập trung và hiệu quả công việc.

Phong thủy cho hay, bàn làm việc và ghế quay lưng ra cửa sổ phạm vào thế "Đối Không (còn gọi là "sau lưng không điểm tựa") là một trong các đại kỵ với phong thủy đặt bàn làm việc.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc hướng ra cầu thang

Thiết kế của cầu thang phục vụ chủ yếu cho mục đích đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đặt bàn làm việc hướng ra cầu thang rất dễ khiến người làm việc khó tập trung.

Cạnh đó, cầu thang nhìn từ bàn làm việc là thế rất chênh vênh, dễ gợi cảm giác bất an, chi phối tới hiệu quả công việc không nhỏ.

Kiêng kỵ vị trí ngồi làm việc quay lưng ra cửa sổ

Phong thủy cho hay, bàn làm việc và ghế quay lưng ra cửa sổ phạm vào thế "Đối Không (còn gọi là "sau lưng không điểm tựa") là một trong các đại kỵ với phong thủy đặt bàn làm việc.

Thế phạm này có thể khiến chủ nhân bất lợi về sự nghiệp mà về lâu dài cũng ảnh hưởng về sức khỏe.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.