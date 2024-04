Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô con và nhiều xe máy tại một cây xăng, đang thu hút sự quan tâm và chú ý từ đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/4, chiếc xe ô tô con màu đen sau khi vừa đổ xăng, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ "mất lái", lùi về phía sau với tốc độ cao.

Xe này sau đó lao thẳng ra đường, "đi một vòng tròn" rồi bất ngờ tông trúng hai xe máy đang dừng đổ xăng gần đó. Va chạm mạnh khiến các phương tiện cùng một người điều khiển xe máy bị hất văng, chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi húc đổ trụ bơm xăng.

Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng khiến nhiều người không khỏi hoảng hồn.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Theo người đăng tải video cho biết, vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số người xem đều cho rằng, có thể trong tình huống trên, chiếc xe ô tô con đã xảy ra sự cố "kẹt chân ga" khiến chiếc xe mất lái, gây tai nạn liên hoàn.

"Theo mình thấy 90% là bị tấm thảm lót chân kẹt vào chân ga dẫn đến tài xế buộc phải đạp chân phanh nên mới nghe két két khét lẹt ấy, may không ai làm sao"; "Sợ thật, quá may mắn cho bác đi xe máy, kẹt chân ga vào sàn 3D rồi, chứ lái non cũng làm gì đến nỗi xe rồ lên như thế"; "Quả cua ra đường mau không đụng ai, may mà trụ bơm xăng không xảy ra cháy nổ, không thì hậu quả còn hơn nhiều" - là một số bình luận được người xem để lại.

Xem thêm video được quan tâm:

Học sinh đầu trần, phóng xe tốc độ cao rồi lao thẳng vào ô tô.