Việc người dân đập kính ‘xe điên’ phối hợp bắt giữ tài xế gây tai nạn bỏ chạy có vi phạm pháp luật?

"Xe điên" gây náo loạn đường phố

Liên quan tới vụ "xe điên" gây náo loạn đường phố, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng (SN 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 15/3, Dũng điều khiển xe bán tải BKS: 29C-856.42 và mắc lỗi đỗ nơi có biển cấm đỗ trên phố Trương Định nên bị tổ tuần tra của Công an phường Trương Định xử lý.

Lực lượng chức năng yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tuy vậy, đối tượng không xuất trình được và xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Dũng lên xe nổ máy, đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường, rồi tăng ga bỏ chạy trên nhiều tuyến phố. Quá trình bỏ chạy, ô tô của Dũng va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải, may mắn không gây thiệt hại về người. Qua rà soát, cơ quan chức năng còn phát hiện xe bán tải do Dũng điều khiển còn va chạm với 2 xe máy khác.

Khi lên đường Vành đai 3 trên cao, Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ Dũng, đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với chất ma túy.

Hành vi đập kính "xe điên" của người dân có vi phạm?

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Với diễn biến qua clip và thông tin, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng thì hành vi của người lái xe ô tô bán tải này là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm của các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Với diễn biến sự việc như vậy thì cơ quan điều tra tạm giữ hình sự tài xế này để tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật là cần thiết.

Còn về việc người dân phối hợp lực lượng chức năng chặn bắt tài xế xe gây tai nạn là cần thiết. Trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông khác có thể bị xâm phạm bởi hành vi mất kiểm soát của người đàn ông này.

Bởi vậy, việc người dân đập phá kính, lôi tài xế xuống xe để cơ quan chức năng bắt giữ là trường hợp bắt người phạm tội quả tang hoặc là "tình thế cấp thiết" không phải là tội phạm (quy định cụ thể tại Điều 23 và Điều 24 Bộ luật hình sự).

Tài xế Lê Tiến Dũng. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục cũng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi, khả năng nhận thức và hậu quả đã gây ra cho xã hội để xử lý đối tượng này đúng tội danh.

Theo quy định của pháp luật thì xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người điều khiển xe ô tô phải có giấy phép lái xe phù hợp, phải tỉnh táo, minh mẫn và có thể làm chủ hành vi khi điều khiển phương tiện giao thông. Trong quá trình tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông, đảm bảo tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ.

Sự việc một lần nữa cho thấy tính chất nguy hại của chất cấm với những người điều khiển phương tiện giao thông. Cơ quan điều tra sẽ khám phương tiện, khám người, có thể khám chỗ ở của đối tượng này để xác định có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không, thực hiện như thế nào.

Trong trường hợp phát hiện ra hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ xử lý hình sự đối với người vi phạm về các tội danh tương ứng.