Viêm hang vị dạ dày có nguy hiểm không?

Nguyên nhân gây ra viêm hang vị dạ dày

Hang vị là một trong những bộ phận quan trọng của dạ dày. Tuy nhiên, bộ phận này cũng rất dễ bị tổn thương bởi những tác động của vi khuẩn, chế độ ăn uống thiếu khoa học.

Có nhiều nguyên nhân gây viêm hang vị dạ dày trong đó chủ yếu do nhiễm khuẩn HP. Vi khuẩn Helicobacter pylori (vi khuẩn HP) là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh lý viêm hang vị dạ dày cũng như các bệnh viêm khác trong hệ tiêu hóa.

Vi khuẩn HP sống trong niêm mạc dạ dày và tiết ra men khiến ure thành amoniac gây độc cho các tế bào sinh sống trong hang vị dạ dày. Từ đó gây ra tổn thương và khiến hang vị dạ dày bị viêm.

Ngoài ra, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không đúng giờ giấc sẽ làm rối loạn nhịp sinh học trong cơ thể khiến acid trong dịch vị tiết ra không đúng lúc, làm bào mòn thành hang vị. Nếu ăn uống nhiều thức ăn cay nóng, khó tiêu, lạm dụng rượu bia, thuốc lá cũng là tác nhân gây ra bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa.

Biểu hiện viêm hang vị dạ dày



Các triệu chứng viêm niêm mạc hang vị dạ dày khá giống các bệnh lý khác trong của hệ tiêu hóa. Những triệu chứng khi bị viêm hang vị dạ dày bao gồm:

Thường xuyên ăn uống khó tiêu. Đây là triệu chứng phổ biến nhất của viêm hang vị dạ dày. Vị trí khó tiêu xảy ra ở khu vực bụng trên.



Có biểu hiện ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, buồn nôn: khi bị viêm hang vị dạ dày, cơ thể sẽ phản ứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua do thức ăn không được tiêu hóa hết bị lên men và tạo khí.



Người mệt mỏi suy nhược cơ thể do bị viêm hang vị cơ thể sẽ khó hấp thu chất dinh dưỡng.



Với những người bệnh đã bắt đầu diễn biến nặng thì dạ dày sẽ xuất hiện tình trạng đau âm ỉ cả ngày không dứt. Cơ thể luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn và có thể nôn ra dịch nhầy có mùi khó chịu.



Tình trạng bệnh kéo dài sẽ khiến cho cơ thể trở nên xanh xao, sụt cân.



Biến chứng của viêm hang vị dạ dày

Viêm hang vị dạ dày không được điều trị sẽ gây lên tình trạng loét hang vị dạ dày. Loét hang vị dạ dày có nguy cơ gây ra xuất huyết dạ dày, một bệnh cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh do mất máu quá nhiều nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khi niêm mạc vùng hang vị dạ dày bị viêm khiến các mạch máu khu vực bị viêm sẽ có màu đỏ do mạch máu bị giãn nở. Bệnh lý này thường không nguy hiểm, tuy nhiên cũng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng của bệnh xuất huyết dạ dày do thành mạch máu bị mỏng hơn vì giãn nở. Ngoài ra, nếu người bệnh bị xung huyết hang vị dạ dày do vi khuẩn HP thì có nguy cơ bị viêm teo niêm mạc dạ dày, ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày có thể xảy ra, là bệnh lý rất nguy hiểm từ biến chứng của viêm hang vị dạ dày vì triệu chứng của bệnh gần như giống với các bệnh ở khu vực dạ dày.

Cần làm gì khi viêm hang vị dạ dày?

Người bệnh viêm hang vị dạ dày tránh ăn các thực phẩm cay nóng.

Khi có biểu hiện viêm hang vị dạ dày người bệnh cần đến gặp bác sĩ khám và cho chỉ định nội soi dạ dày giúp chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tùy từng trường hợp mà các bác sĩ sẽ chỉ định phù hợp, tuyệt đối không tự mình nghe theo các bài thuốc gia truyền hoặc thuốc nam chưa được nghiên cứu và kiểm chứng. Bởi những bài thuốc này không chỉ không thể chữa được bệnh mà còn có nguy cơ khiến cho tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn rất nhiều.



Bên cạnh việc thực hiện phương pháp điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ người bệnh cần có lối sống sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh. Thực hiện chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bổ sung nhiều rau xanh, chất xơ cũng như vitamin có trong trái cây. Nói không với đồ ăn nhanh, cay nóng chứa nhiều dầu mỡ. Hạn chế tối đa uống bia rượu, hút thuốc.

Rèn luyện thể dục thể thao, làm việc đúng giờ giấc khoa học. Điều này sẽ giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, tâm lý thoải mái.