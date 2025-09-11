Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục thể hiện là cô bé "phá làng phá xóm", chuyên bày trò nghịch ngợm với đám trẻ trong xóm. Lần này, khi đang cùng với những đứa trẻ khác bàn bạc, chuẩn bị cho việc gì đó thì bị Viễn - anh trai của Tú bắt gặp. Trước sự trêu trọc của anh trai, Tú cũng không ngần ngại đáp trả, đe dọa anh trai rằng sẽ mách mẹ chuyện anh bỏ học, chơi game... Viễn hé lộ ra một số điểm xấu của em gái khiến Tú cảm thấy lo lắng, xấu hổ.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hân (chị gái của Bách) và Viễn vẫn chơi thân với nhau từ trước đến nay. Thậm chí, bố mẹ của cả hai còn đùa nhau có khi trong tương lai, hai gia đình sẽ chuyển trạng thái quan hệ từ hàng xóm sang thông gia. Lời nói tuy chỉ là đùa nhưng có vẻ cũng có phần nào đó đúng.

Sau lần va chạm với bạn học cùng lớp của Viễn, Hân chuyển trạng thái cảm xúc dành cho cậu. Trên đường đi học về, Hân tỏ ra giận dỗi, bực bội, khó chịu và không muốn nói chuyện với Viễn. Khi Viễn rủ Hân đi cùng trong lễ tuyên dương học sinh giỏi, Hân từ chối không đi.

"Này, bà cứ nhất bên trọng nhất bên khinh với tôi nhé. Trên lớp thì cứ cười tít mắt với thằng Minh đi, còn nói chuyện với tôi thì mặt cứ xưng xưng xỉa xỉa ra" - Viễn trách móc Hân.

Nghe Viễn chỉ trích mình, Hân càng bực. Cô nói mình cười với ai chẳng liên quan gì đến Viễn. Nói xong quay người bỏ vào nhà.

Hân tỏ ra cáu kỉnh, ghen tuông với Viễn vì cho rằng cậu bạn thân đang yêu đương qua mạng. Ảnh VTV

Nhưng Viễn đâu vừa, thấy Hân giận dữ dắt xe bỏ đi thì liền nhảy lên yên sau xe ngồi và bảo: "Tôi có lòng tôi mới nhắc thôi. Sắp cuối cấp rồi đấy, đừng có mà yêu đương vớ vẩn, phân tán tư tưởng".



Thấy Viễn nói mình, Hân cũng bực tức nói: "Thế còn ông? Ông yêu đương qua mạng thì không phân tán tư tưởng đâu nhờ?". Câu nói của Hân khiến Viễn tỏ ra bất ngờ. Viễn nói Hân đang nói linh tinh, nghe thế Hân càng bực mình, nói rằng: "Từ giờ việc ai người đó làm, không liên quan đến nhau nữa".

Trong khi đó, Tú và đám trẻ chơi cùng rơi vào tình cảnh khó xử khi chưa biết ai mang con bê về để chăm sóc. Tú đưa ra quyết định mình sẽ mang mèo về nhà còn Bách sẽ phải mang con bê về nhà nuôi. Những đứa trẻ khác cũng tỏ ra đồng tình với việc này vì cho rằng Tú không biết cách chăm sóc, hay bỏ đói bê.

Tú và Bách căng thẳng trong việc phân chia chọn nuôi mèo và bê.

Tập 3 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 11/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim 'Tây du ký' 1986 cuộc sống hiện tại ra sao? GĐXH - NSƯT Kim Tiến là một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980 - 1990, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Bị nhầm là giúp việc, Mỹ Anh vẫn quyết chen chân vào hội 'phú bà' GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", để có cơ hội tiếp cận các phu nhân, từ đó tạo cơ hội tốt cho công ty mình, Mỹ Anh quyết tâm ra nhập hội "phú bà".