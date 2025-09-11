Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'
GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Hân đột nhiên thay đổi thái độ với Viễn vì cho rằng chàng bạn thân đang yêu đương qua mạng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục thể hiện là cô bé "phá làng phá xóm", chuyên bày trò nghịch ngợm với đám trẻ trong xóm. Lần này, khi đang cùng với những đứa trẻ khác bàn bạc, chuẩn bị cho việc gì đó thì bị Viễn - anh trai của Tú bắt gặp. Trước sự trêu trọc của anh trai, Tú cũng không ngần ngại đáp trả, đe dọa anh trai rằng sẽ mách mẹ chuyện anh bỏ học, chơi game... Viễn hé lộ ra một số điểm xấu của em gái khiến Tú cảm thấy lo lắng, xấu hổ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hân (chị gái của Bách) và Viễn vẫn chơi thân với nhau từ trước đến nay. Thậm chí, bố mẹ của cả hai còn đùa nhau có khi trong tương lai, hai gia đình sẽ chuyển trạng thái quan hệ từ hàng xóm sang thông gia. Lời nói tuy chỉ là đùa nhưng có vẻ cũng có phần nào đó đúng.
Sau lần va chạm với bạn học cùng lớp của Viễn, Hân chuyển trạng thái cảm xúc dành cho cậu. Trên đường đi học về, Hân tỏ ra giận dỗi, bực bội, khó chịu và không muốn nói chuyện với Viễn. Khi Viễn rủ Hân đi cùng trong lễ tuyên dương học sinh giỏi, Hân từ chối không đi.
"Này, bà cứ nhất bên trọng nhất bên khinh với tôi nhé. Trên lớp thì cứ cười tít mắt với thằng Minh đi, còn nói chuyện với tôi thì mặt cứ xưng xưng xỉa xỉa ra" - Viễn trách móc Hân.
Nghe Viễn chỉ trích mình, Hân càng bực. Cô nói mình cười với ai chẳng liên quan gì đến Viễn. Nói xong quay người bỏ vào nhà.
Nhưng Viễn đâu vừa, thấy Hân giận dữ dắt xe bỏ đi thì liền nhảy lên yên sau xe ngồi và bảo: "Tôi có lòng tôi mới nhắc thôi. Sắp cuối cấp rồi đấy, đừng có mà yêu đương vớ vẩn, phân tán tư tưởng".
Thấy Viễn nói mình, Hân cũng bực tức nói: "Thế còn ông? Ông yêu đương qua mạng thì không phân tán tư tưởng đâu nhờ?". Câu nói của Hân khiến Viễn tỏ ra bất ngờ. Viễn nói Hân đang nói linh tinh, nghe thế Hân càng bực mình, nói rằng: "Từ giờ việc ai người đó làm, không liên quan đến nhau nữa".
Trong khi đó, Tú và đám trẻ chơi cùng rơi vào tình cảnh khó xử khi chưa biết ai mang con bê về để chăm sóc. Tú đưa ra quyết định mình sẽ mang mèo về nhà còn Bách sẽ phải mang con bê về nhà nuôi. Những đứa trẻ khác cũng tỏ ra đồng tình với việc này vì cho rằng Tú không biết cách chăm sóc, hay bỏ đói bê.
Tập 3 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 11/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một thời gian tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại với chương trình "Cầu thủ nhí" phát sóng trên VTV3 từ ngày 21/9 tới.
Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất anXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.
'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".
Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.
NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".
Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lanXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025" nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong mùa Vu lan sẽ có sự tham gia của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Thanh và nhiều giọng ca tên tuổi khác.
V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi độngXem - nghe - đọc
GĐXH - Đại nhạc hội V Fest dự kiến trở lại với khán giả vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.