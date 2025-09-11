Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim 'Tây du ký' 1986 cuộc sống hiện tại ra sao?
GĐXH - NSƯT Kim Tiến là một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980 - 1990, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Nhắc đến NSƯT Kim Tiến, nhiều người sẽ nhớ ngay đến nữ phát thanh viên có giọng đọc truyền cảm cùng thần thái đoan trang, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương nghị trong các bản tin Thời sự một thời. NSƯT Kim Tiến chính là giọng đọc của những câu nói bất hủ như: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"; "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam"... Bà cũng là người lồng tiếng cho bộ phim "Tây du ký" năm 1986.
NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ít ai biết, trước khi trở thành "giọng đọc huyền thoại" của VTV, NSƯT Kim Tiến từng thi trượt kỳ thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1970 và kỳ thi vào Đài truyền hình Trung ương (VTV hiện nay) 1 năm sau đó. Đến năm 1975, NSƯT Kim Tiến mới chạm đến giấc mơ làm phát thanh viên cho VTV nhưng lại được tuyển vào khi đang là 1 diễn viên múa.
Với khuôn mặt đầy đặn, sáng sân khấu và chất giọng truyền cảm, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt phát thanh viên được yêu mến nhất. Khán giả khi ấy đã ví von giọng đọc của bà "như tách trà sáng của người Hà Nội, như ly cà phê đậm đà của người Sài Gòn, thiếu đi thì cả ngày chẳng còn gì ý nghĩa". Không chỉ dẫn bản tin Thời sự, NSƯT Kim Tiến còn tham gia thuyết minh nhiều bộ phim truyền hình.
Trong chương trình "Khách sạn 5 sao" mới phát sóng, NSƯT Kim Tiến chia sẻ, nhiều năm liền từng tham gia tường thuật trực tiếp các sự kiện Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, giới thiệu các đoàn diễu binh và diễu hành. Bà phải có mặt từ 4 giờ sáng, thậm chí ngủ trên nóc xe của VTV vì công an phong tỏa khu vực này sớm. Lúc bấy giờ chưa có trung tâm truyền hình lưu động, cũng không có cabin riêng để phát thanh viên đọc. Dù điều kiện khó khăn nhưng bà luôn nỗ lực truyền tải không khí trang trọng của sự kiện.
Trong suốt 26 năm, NSƯT Kim Tiến gần như gắn bó với khung "giờ vàng" của bản tin Thời sự 19h. Từ tháng 5/2001, bà bắt đầu dừng công việc phát thanh viên Thời sự, chuyển sang công tác ở Ban Chương trình và dẫn Hộp thư truyền hình.
Năm 2002, NSƯT Kim Tiến chính thức nghỉ hưu, khép lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó với sóng truyền hình quốc gia. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục cộng tác với nhiều chương trình, tham gia lồng tiếng, thuyết minh phim và đặc biệt là mở lớp đào tạo cho thế hệ trẻ...
Ở độ tuổi U80, bà tìm được sự bình an bên người chồng - một tiến sĩ hóa học, cùng tổ ấm rộn ràng tiếng cười con cháu. Bà đọc nhiều sách, duy trì cuộc sống bận rộn, đi dạy, đi lồng tiếng, đôi khi vẫn tự chạy xe máy ra ngoài. NSƯT Kim Tiến hiện tại vẫn giữ được sự minh mẫn và nguồn năng lượng dồi dào. Với bà, việc dạy học còn là cách để duy trì niềm vui sống, để truyền lại "chất lửa" của thế hệ vàng cho những người kế cận.
NSƯT Kim Tiến dù không còn xuất hiện hàng ngày trên màn ảnh nhỏ, nhưng "giọng đọc vàng" vẫn còn vang vọng trong ký ức của hàng triệu người. Với thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam, cái tên Kim Tiến không chỉ là một phát thanh viên, mà còn là một biểu tượng của sự chuyên nghiệp, tận tâm và niềm tin yêu dành cho nghề truyền hình.
(Ảnh: Tư liệu, VTV)
