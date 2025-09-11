Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim 'Tây du ký' 1986 cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ năm, 11:59 11/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Kim Tiến là một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980 - 1990, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Nhắc đến NSƯT Kim Tiến, nhiều người sẽ nhớ ngay đến nữ phát thanh viên có giọng đọc truyền cảm cùng thần thái đoan trang, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương nghị trong các bản tin Thời sự một thời. NSƯT Kim Tiến chính là giọng đọc của những câu nói bất hủ như: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"; "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam"... Bà cũng là người lồng tiếng cho bộ phim "Tây du ký" năm 1986.

NSƯT Kim Tiến sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ít ai biết, trước khi trở thành "giọng đọc huyền thoại" của VTV, NSƯT Kim Tiến từng thi trượt kỳ thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1970 và kỳ thi vào Đài truyền hình Trung ương (VTV hiện nay) 1 năm sau đó. Đến năm 1975, NSƯT Kim Tiến mới chạm đến giấc mơ làm phát thanh viên cho VTV nhưng lại được tuyển vào khi đang là 1 diễn viên múa.

Gặp lại NSƯT Kim Tiến - 'giọng đọc vàng' của Truyền hình Việt Nam - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiến những ngày đầu với công việc dẫn bản tin thời sự.

Với khuôn mặt đầy đặn, sáng sân khấu và chất giọng truyền cảm, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt phát thanh viên được yêu mến nhất. Khán giả khi ấy đã ví von giọng đọc của bà "như tách trà sáng của người Hà Nội, như ly cà phê đậm đà của người Sài Gòn, thiếu đi thì cả ngày chẳng còn gì ý nghĩa". Không chỉ dẫn bản tin Thời sự, NSƯT Kim Tiến còn tham gia thuyết minh nhiều bộ phim truyền hình. 

Trong chương trình "Khách sạn 5 sao" mới phát sóng, NSƯT Kim Tiến chia sẻ, nhiều năm liền từng tham gia tường thuật trực tiếp các sự kiện Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, giới thiệu các đoàn diễu binh và diễu hành. Bà phải có mặt từ 4 giờ sáng, thậm chí ngủ trên nóc xe của VTV vì công an phong tỏa khu vực này sớm. Lúc bấy giờ chưa có trung tâm truyền hình lưu động, cũng không có cabin riêng để phát thanh viên đọc. Dù điều kiện khó khăn nhưng bà luôn nỗ lực truyền tải không khí trang trọng của sự kiện.

Gặp lại NSƯT Kim Tiến - 'giọng đọc vàng' của Truyền hình Việt Nam - Ảnh 2.

Công việc đòi hỏi khắt khe và áp lực nhưng NSƯT Kim Tiến vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong suốt 26 năm, NSƯT Kim Tiến gần như gắn bó với khung "giờ vàng" của bản tin Thời sự 19h. Từ tháng 5/2001, bà bắt đầu dừng công việc phát thanh viên Thời sự, chuyển sang công tác ở Ban Chương trình và dẫn Hộp thư truyền hình. 

Năm 2002, NSƯT Kim Tiến chính thức nghỉ hưu, khép lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó với sóng truyền hình quốc gia. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục cộng tác với nhiều chương trình, tham gia lồng tiếng, thuyết minh phim và đặc biệt là mở lớp đào tạo cho thế hệ trẻ...

Gặp lại NSƯT Kim Tiến - 'giọng đọc vàng' của Truyền hình Việt Nam - Ảnh 4.

Ở độ tuổi U80, NSƯT Kim Tiến luôn giữ tinh thần minh mẫn, sống an yên.

Ở độ tuổi U80, bà tìm được sự bình an bên người chồng - một tiến sĩ hóa học, cùng tổ ấm rộn ràng tiếng cười con cháu. Bà đọc nhiều sách, duy trì cuộc sống bận rộn, đi dạy, đi lồng tiếng, đôi khi vẫn tự chạy xe máy ra ngoài. NSƯT Kim Tiến hiện tại vẫn giữ được sự minh mẫn và nguồn năng lượng dồi dào. Với bà, việc dạy học còn là cách để duy trì niềm vui sống, để truyền lại "chất lửa" của thế hệ vàng cho những người kế cận.

NSƯT Kim Tiến dù không còn xuất hiện hàng ngày trên màn ảnh nhỏ, nhưng "giọng đọc vàng" vẫn còn vang vọng trong ký ức của hàng triệu người. Với thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam, cái tên Kim Tiến không chỉ là một phát thanh viên, mà còn là một biểu tượng của sự chuyên nghiệp, tận tâm và niềm tin yêu dành cho nghề truyền hình.

NSƯT Kim Tiến 'giọng đọc huyền thoại' VTV cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

NSƯT Kim Tiến trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đài truyền hình Việt Nam.

(Ảnh: Tư liệu, VTV)

Điều không thể ngờ về nam diễn viên vai Đồng Văn Tiền trong "Gió ngang khoảng trời xanh"Điều không thể ngờ về nam diễn viên vai Đồng Văn Tiền trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy đã có vai diễn gây ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" dù đây chỉ là nhân vật phụ và phản diện.

Mỹ Anh ra nhập hội "phú bà", Kim Ngân nhập viện cấp cứuMỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.

MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong "Hỏi xoáy đáp xoay"MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong 'Hỏi xoáy đáp xoay'

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ về chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" cũng như sự cố nhầm lẫn ban đầu dẫn đến cái tên Giáo sư Cù Trọng Xoay.



Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điều không thể ngờ về nam diễn viên vai Đồng Văn Tiền trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Điều không thể ngờ về nam diễn viên vai Đồng Văn Tiền trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Cùng chuyên mục

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

NSND Ngọc Lan hồi tưởng vai diễn từ hơn 60 năm trước

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Hồi tưởng về bộ phim "Lửa trung tuyến", NSND Ngọc Lan đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn và chuyện tình đẹp như mơ với NSND Ngô Mạnh Lân.

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Khán giả tranh cãi về bài viết 'không trận đánh nào diễn ra bên trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - "Mưa đỏ" đã cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Sau những thành công của phim, hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều về các chi tiết lịch sử của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hương Ly - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 bất ngờ thông báo sắp tổ chức đám cưới, lần hiếm hoi khoe rõ mặt vị hôn phu.

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

"Nữ hoàng cảnh nóng" của showbiz Việt: 18 tuổi lấy chồng, bị bạo hành như "địa ngục trần gian", sắc vóc hiện tại ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

Từ cô gái 18 tuổi bước vào hôn nhân đầy bão tố, trải qua những trận đòn roi dã man đến mức rạn hộp sọ, Kiều Trinh - nữ diễn viên từng được mệnh danh “Nữ hoàng cảnh nóng” Vbiz nay ra sao sau bao biến cố cuộc đời?

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - 2 con của NSND Trung Anh lúc nhỏ đều được các đạo diễn mời đi đóng phim cùng bố nhưng phản ứng của họ lại thẳng thắn, chân thật khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chính NSND Trung Anh đã kể và bật cười vì điều này.

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Thượng tá Đặng Thái Huyền lên tiếng về tranh luận trái chiều xung quanh phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 5 giờ trước

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ phản hồi về tranh luận trái chiều xung quanh phim "Mưa đỏ".

Xem nhiều

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị đồn ly hôn vì một lý do bất ngờ

Giải trí

GĐXH - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang đối mặt với tin đồn ly hôn sau gần một thập kỷ bên nhau. Đáng chú ý, nguyên nhân lan truyền lại đến từ một nụ hôn của Thúy Diễm với bạn diễn trên sân khấu kịch.

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm

Thế giới showbiz
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa

Câu chuyện văn hóa
Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Phản ứng của 2 con NSND Trung Anh khi được gợi ý đi đóng phim cùng bố

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top