Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầu

Ngày 22/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố Lễ giới thiệu Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết sau nhiều năm chuẩn bị, nghiên cứu và triển khai, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today, sẽ phát sóng từ ngày 7/9/2025.

"Đây là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, tích hợp phụ đề đa ngôn ngữ, hiện diện trên các nền tảng truyền thông hiện đại với mục tiêu đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu", ông Đỗ Đức Hoàng thông tin.

Kênh Vietnam Today được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi. Một là thông tin chính thống: Bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ. Hai là nội dung sắc bén: Chọn lọc, có chiều sâu, phù hợp thị hiếu quốc tế. Ba là truyền thông sáng tạo: Ứng dụng công nghệ, đổi mới cách thể hiện để tạo sức lan tỏa.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc VTV.

Quang cảnh lễ giới thiệu Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia (Vietnam Today).

Theo Phó Tổng giám đốc VTV, Vietnam Today không chỉ là một kênh truyền hình, mà còn là cửa sổ thông tin của Việt Nam ra thế giới, giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng và đầy đủ về một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới sáng tạo, năng động và hội nhập toàn diện.

Đồng thời, kênh cũng đóng vai trò là nền tảng kết nối, quảng bá thương hiệu quốc gia, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, củng cố vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, các đồng nghiệp báo chí trong và ngoài nước, cũng như những gương mặt có ảnh hưởng, để cùng sản xuất những nội dung hấp dẫn, hiện đại, giàu giá trị. Qua đó, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam sẽ được lan tỏa tới bạn bè quốc tế một cách chuyên nghiệp, sinh động và thuyết phục", ông Đỗ Đức Hoàng bày tỏ.

Trường quay S9 - không gian sản xuất dành riêng cho Vietnam Today. Ảnh: VTV

Vietnam Today là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia do VTV sản xuất và phát sóng, được thành lập theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia quảng bá Việt Nam ra thế giới.

Đây là kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của quốc gia, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Vietnam Today là "cửa sổ thông tin của Việt Nam ra thế giới", phản ánh khách quan và sinh động các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những giá trị đặc trưng, bản sắc, truyền thống và hiện đại của Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước hội nhập quốc tế.

Các chương trình đa dạng về thể loại, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức, từ bản tin thời sự, chính luận cho tới các chuyên mục, được trình bày hiện đại, gần gũi với công chúng quốc tế. Khán giả mục tiêu bao gồm khán giả trên toàn thế giới (cộng đồng quốc tế quan tâm đến Việt Nam, các chính trị gia, học giả, nhà đầu tư, khách du lịch và bạn bè quốc tế…).



