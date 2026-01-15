Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 53 "Lằn ranh", Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam - Mỹ Trinh, người tình bí mật của Phó Bí thư tỉnh Sách đã bị mời lên cơ quan điều tra liên quan đến dự án Trinh Tam. Nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị tố cáo mua đất với giá rẻ, ép giá người dân để thâu tóm quỹ đất, sau đó biến khu vực này thành “đất vàng” phục vụ dự án, trong khi nhiều người dân địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp.
Trước cơ quan điều tra, Mỹ Trinh giữ thái độ cứng rắn, cho rằng việc đất tăng giá là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và nỗ lực của doanh nghiệp, không phải “tự nhiên mà có”. Thậm chí, Trinh còn bức xúc khi cho rằng người dân vừa bán đất, vừa có việc làm, hưởng lương cao nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Huyền - người tình của Khắc chủ động tìm gặp Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu với mong muốn dùng những thông tin quan trọng mình nắm giữ để đổi lấy mức án nhẹ cho Khắc.
Tuy nhiên, Hằng Thu thẳng thắn từ chối thương lượng, khẳng định mọi sự khoan hồng chỉ dựa trên thái độ thành khẩn và sự hợp tác của bị can. Huyền yêu cầu một sự đảm bảo trước khi giao nộp bằng chứng. Khi mọi nỗ lực đều bị khước từ, cô bất ngờ quỳ xuống, chấp nhận bản thân có thể đi tù, chỉ cầu xin Hằng Thu cứu Khắc.
Tập 53 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h ngày 15/1 trên VTV1.
