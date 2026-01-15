Mới nhất
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Thứ năm, 14:15 15/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 53 "Lằn ranh", Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam - Mỹ Trinh, người tình bí mật của Phó Bí thư tỉnh Sách đã bị mời lên cơ quan điều tra liên quan đến dự án Trinh Tam. Nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị tố cáo mua đất với giá rẻ, ép giá người dân để thâu tóm quỹ đất, sau đó biến khu vực này thành “đất vàng” phục vụ dự án, trong khi nhiều người dân địa phương rơi vào cảnh thất nghiệp. 

Trước cơ quan điều tra, Mỹ Trinh giữ thái độ cứng rắn, cho rằng việc đất tăng giá là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và nỗ lực của doanh nghiệp, không phải “tự nhiên mà có”. Thậm chí, Trinh còn bức xúc khi cho rằng người dân vừa bán đất, vừa có việc làm, hưởng lương cao nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 2.

Mỹ Trinh cho rằng những việc làm của Tập đoàn Trinh Tam đều mang lợi ích cho người dân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Huyền - người tình của Khắc chủ động tìm gặp Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu với mong muốn dùng những thông tin quan trọng mình nắm giữ để đổi lấy mức án nhẹ cho Khắc. 

Tuy nhiên, Hằng Thu thẳng thắn từ chối thương lượng, khẳng định mọi sự khoan hồng chỉ dựa trên thái độ thành khẩn và sự hợp tác của bị can. Huyền yêu cầu một sự đảm bảo trước khi giao nộp bằng chứng. Khi mọi nỗ lực đều bị khước từ, cô bất ngờ quỳ xuống, chấp nhận bản thân có thể đi tù, chỉ cầu xin Hằng Thu cứu Khắc.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 3.

Huyền đã đến gặp và cầu xin Hằng Thu cứu Khắc. Ảnh VTV

Tập 53 phim "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h ngày 15/1 trên VTV1.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 4.'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 5.Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra - Ảnh 6.Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.


