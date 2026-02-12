Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Bén duyên với đào từ những ngày còn trẻ

Anh Hào nhớ lại, năm 2003, khi còn là một chàng trai trẻ, anh bắt đầu đi xe đạp thu mua đào từ các vùng ngoại thành Hà Nội rồi chở về bán tại khu vực Ngã Tư Sở. Khi đó, mỗi chuyến đi là một lần đánh cược với thời tiết, với thị trường và cả sức lực của chính mình.

"Ngày ấy chỉ nghĩ đơn giản là buôn bán kiếm thêm thu nhập. Nhưng càng làm càng thấy yêu cây đào lúc nào không hay," anh kể.

Từ những mối buôn nhỏ lẻ ban đầu, anh dần tích lũy kinh nghiệm: chọn thế cây, đoán nụ, căn thời điểm tuốt lá, hiểu tâm lý người chơi đào. Càng làm lâu, anh càng nhận ra đây không chỉ là việc mua đi bán lại, mà là một nghề đòi hỏi sự tinh tế và nhẫn nại.

Giai đoạn 2010–2013 đánh dấu bước ngoặt lớn. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng tăng, đặc biệt là phân khúc đào thế, đào cổ phục vụ khách chơi lâu năm và doanh nghiệp, anh quyết định chuyển hẳn sang làm đào chuyên nghiệp. Anh mạnh dạn thuê đất, thuê nhân công, đầu tư bài bản xây dựng nhà vườn.

"Lúc đó cũng liều lắm. Tiền vốn dồn hết vào đất và cây. Nhưng nếu không làm lớn, mình sẽ mãi chỉ là người buôn nhỏ," anh chia sẻ.

Hiện nay, mỗi năm anh thuê khoảng 16 mẫu đất để duy trì sản xuất. Riêng tiền thuê đất đã lên tới hơn 300 triệu đồng, chưa kể chi phí nhân công, phân bón, tạo thế, chăm sóc, vận chuyển… Đằng sau mỗi mùa đào rực rỡ là cả một guồng quay đầu tư và vận hành không hề nhỏ.

Một cây đào là cả chục năm vun trồng

Theo anh Hào, đào thế không phải là câu chuyện "trồng hôm nay, bán ngày mai". Đó là hành trình dài của thời gian và sự kiên trì.

"Có cây theo mình 7–8 năm mới bán được. Có cây phải 20–25 năm mới đạt độ 'chín' của thế và dáng. Nghề này không thể nóng vội."

Hiện nhà vườn của anh có hơn 1.000 gốc đào thế và đào cổ. Tuy nhiên, không phải năm nào toàn bộ số cây ấy cũng được xuất bán. Mỗi mùa, anh chỉ lựa chọn khoảng 1.000 cây đạt chuẩn về thế, nụ và sức khỏe để đưa ra thị trường. Những cây chưa đạt tiếp tục được nuôi dưỡng, uốn sửa, chờ thêm một mùa xuân khác.

Với anh, mỗi gốc đào không chỉ là tài sản, mà còn là "đứa con tinh thần". Từng đường uốn cành, từng nhịp sinh trưởng đều được theo dõi sát sao. Thời điểm tuốt lá phải tính toán chính xác theo thời tiết từng năm, chỉ cần chênh lệch vài ngày là có thể ảnh hưởng đến thời điểm nở hoa.

Trong bối cảnh thị trường đào ngày càng cạnh tranh, điều giúp nhà vườn của anh Hào giữ được khách suốt nhiều năm chính là chất lượng và chữ tín.

Đào được trồng chậu ổn định từ sớm, bộ rễ chắc khỏe, đủ dinh dưỡng nên nụ đều, hoa bền, hạn chế tối đa tình trạng nở sớm hay "lỡ hẹn" dịp Tết. Với khách thuê hoặc mua đào, anh đều có chính sách hỗ trợ, bảo hành nếu gặp rủi ro do kỹ thuật.

"Khách quen của tôi có người gắn bó cả chục năm. Dù kinh tế có lúc khó khăn, họ vẫn quay lại. Quan trọng là mình giữ được chữ tín. Làm nghề này, uy tín còn quý hơn cả lợi nhuận trước mắt," anh Hào nói.

Từ một người chở đào bằng xe đạp rong ruổi khắp phố phường, đến ông chủ nhà vườn hàng nghìn gốc đào thế, hành trình hơn 20 năm của anh Trung Hào là minh chứng cho sự bền bỉ và tình yêu với nghề. Với anh, mỗi mùa xuân không chỉ là mùa buôn bán, mà còn là mùa "trả công" cho những năm tháng âm thầm vun trồng phía sau.

