Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên – dấu mốc 30 năm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Ngày 21/9/2025, Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.
Lễ bàn giao diễn ra trang trọng tại trung tâm giao nhận tàu bay Boeing, Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước và các đối tác doanh nghiệp.
Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, sự kiện không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người dân Mỹ.
Tàu bay mới và hàng trăm tàu bay sẽ giao trong thời gian tới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới. Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ".
Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes cho biết: "Thay mặt tập thể Boeing, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Vietjet Air trong sự kiện chào đón chiếc máy bay Boeing đầu tiên của hãng. Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực."
Về Vietjet
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà NộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...
5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầyĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.
Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) mới đây đã xử lý trường hợp một nam thanh niên sử dụng điện thoại của người khác, gọi điện đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để báo cháy giả.
Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý YênThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thườngĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nữ sinh đại học ở phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) rời nhà từ ngày 11/9 đến nay chưa liên lạc với gia đình. Nhiều tài sản cá nhân của nữ sinh như xe điện, ba lô… được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội.
Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thônĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị, chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.
Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tíchPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong 16 đối tượng bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.
Tuyên dương học sinh cứu bạn thoát khỏi vụ thảm án ở Đắk LắkGiáo dục - 8 giờ trước
GĐXH - UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.
Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hộiPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biếtĐời sống
GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.