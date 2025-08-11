Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãi
GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.
Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model đã được phát sóng, Bảo Ngọc - chủ nhân của bức ảnh đẹp nhất tập trước được chọn lấy thời gian 5 phút thể hiện của Ái Băng. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn chọn Mai Hoa cùng được chụp với chú ngựa đẹp nhất qua đó biến thử thách thành cuộc đối đầu trực diện giữa ba cái tên được đánh giá cao.
Thử thách chụp hình với ngựa không chỉ đòi hỏi các thí sinh tạo dáng đẹp mà còn đặt ra yêu cầu thể hiện khí chất tự do, kiêu hãnh và bản lĩnh làm chủ khung hình.
Phạm An đã trở thành tâm điểm khi liên tục ngã ngựa nhưng vẫn kiên trì thực hiện, không bỏ sót một khoảnh khắc nào để tạo ra tấm hình đỉnh cao và xuất sắc giành vị trí thủ lĩnh nhà chung mới.
Trong khi đó, Ái Băng dù bị Bảo Ngọc “cướp” mất 5 phút nhưng đã biến áp lực thành cơ hội, táo bạo thử thách bản thân với tư thế đứng trên lưng ngựa. Trà My ghi dấu ấn với sự nỗ lực dù điều kiện thời tiết không thuận lợi. Giang Phùng gặp nhiều khó khăn khi chú ngựa của cô không hợp tác, khiến một số thời gian bị lãng phí.
Diệp Lục, Mỹ Ngân và Mi Lan cho thấy sự tiến bộ nhất định nhưng vẫn chưa đạt độ bứt phá rõ nét. Bảo Ngọc lại thể hiện sự xuống phong độ rõ rệt. Kết quả, Mi Lan và Huyền Thương bước vào vòng nguy hiểm, và sau khi cân nhắc, ban giám khảo quyết định chia tay Huyền Thương.
Thí sinh đến từ Thanh Hóa được nhận xét có vóc dáng đẹp, gương mặt cá tính nhưng cách cô thể hiện trong thử thách với ngựa lại không thể hiện bản lĩnh cần có, không toát lên tinh thần mà chủ đề hướng tới. Đây là người mẫu đầu tiên chính thức rời khỏi ngôi nhà chung của chương trình.
Sau thử thách chụp hình trên không tạo nên rất nhiều ý kiến trái chiều, bộ ảnh được công bố trong tập 2 của Vietnam's Next Top Model có thể cũng sẽ làm bùng lên những so sánh với các mùa thi trước. Chụp hình với động vật vốn là một đặc trưng của các mùa thi với những bộ hình chụp cùng voi, trăn, nhện...
Bên cạnh đó, trong quá trình chụp hình với ngựa, không ít thí sinh được giám khảo khen ngợi nhưng kết quả bức hình được lựa chọn đánh giá lại chưa xuất sắc như mong đợi. Ngược lại, một số người mẫu "ăn may" khi nhiếp ảnh gia chớp được các khoảnh khắc đáng giá trong suốt 15 phút khá chật vật với việc tạo dáng. Phạm An là chủ nhân bức hình đẹp nhất nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng Giang Phùng, Ái Băng đã có màn thể hiện tốt hơn...
(Ảnh VTV)
