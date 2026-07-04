VinFast Amio S: Xe điện đầu đời cho con vào lớp 10, giá sau ưu đãi chỉ 11,6 triệu đồng
Nhỏ gọn, không yêu cầu bằng lái và có tốc độ phù hợp với lứa tuổi học trò, VinFast Amio S đáp ứng đúng những tiêu chí phụ huynh đặt ra cho chiếc xe đầu đời của con. Mẫu xe còn ghi điểm nhờ bộ bàn đạp dự phòng, pin LFP bền bỉ và giá lăn bánh sau hỗ trợ chỉ khoảng 11,6 triệu đồng.
"Chuẩn gu" con trẻ, vừa lòng phụ huynh
Mỗi mùa tựu trường, câu chuyện chọn xe cho con lại trở thành nỗi băn khoăn quen thuộc của nhiều gia đình. Xe phải đủ an toàn để bố mẹ yên tâm, nhưng cũng phải đủ "nghệ" để con cảm thấy tự tin khi đến trường. Chị Lê Thị Mai Quyên, phụ huynh có con vừa đỗ lớp 10 tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), kể rằng gia đình chị mất gần hai tuần xem xét kỹ các lựa chọn trước khi chốt một chiếc Amio S màu xanh ngọc cho con gái.
"Ban đầu tôi lo nhất chuyện an toàn vì con mới tập đi xe một mình. Nhưng Amio S có tốc độ giới hạn vừa phải, chỉ khoảng 25 km/h nên tôi yên tâm hơn hẳn so với mấy dòng xe ga chạy nhanh. Con cũng mê màu sắc dễ thương của xe", chị Quyên chia sẻ.
Thiết kế trẻ trung cũng là điểm được nhiều reviewer nhắc tới khi đánh giá về Amio S. Theo reviewer Tom Chu True, phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn xi-nhan và đèn phanh "mang đậm nét thể thao". Không dừng lại ở đó, Amio S có các vị trí để đồ, treo móc các món phụ kiện hay đồ ăn vặt, những trang bị nhẹ nhàng phù hợp với học sinh.
"Sàn để chân phẳng và rộng đủ đặt ba lô đi học thoải mái, có móc treo đồ. Cốp xe chứa vừa bộ sạc cùng mũ bảo hiểm, áo mưa, sách vở. Phần yên được chia 2 phần đủ chỗ cho hai người ngồi", kênh Relab nhận xét.
Đặc biệt, Amio S cũng mang nét đặc trưng của một chiếc xe đạp điện với bộ pedal được xem là giải pháp dự phòng khi người dùng hết pin giữa đường hoặc sử dụng như một bàn đạp có trợ lực điện khi vận hành thông thường.
"Bạn nào thích tập thể dục thì chúng ta có thể đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Khi xe yếu pin, chúng ta có thể vừa đi vừa đạp có trợ lực để tăng quãng đường mà vẫn nhẹ nhàng", reviewer này cho biết.
Về vận hành, Amio S sử dụng động cơ công suất 240 W, đi kèm bộ pin dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường di chuyển 65 km sau mỗi lần sạc. Theo reviewer Trí Đê, thông số này đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của các bạn trẻ đến trường.
"Với thông số này, các bạn đang học cấp 2 hoàn toàn có thể sử dụng Amio S thoải mái. Đây là một chiếc xe dành cho học sinh rất thú vị, vừa không cần bằng lái vừa không cần đăng ký biển kiểm soát", anh Trí nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, nhiều reviewer cho rằng, trục cơ sở và phần gầm hợp lý giúp mang lại cảm giác lái đầm chắc, khác với sự bồng bềnh thường thấy ở một số mẫu xe cùng tầm giá.
Nuôi xe nhẹ gánh, ưu đãi tới 16%
Khi yêu cầu về an toàn và trải nghiệm đã được đáp ứng, chi phí trở thành yếu tố cuối cùng thúc đẩy nhiều phụ huynh quyết định xuống tiền.
Hiện tại, Amio S đang nhận được hỗ trợ 6% từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình ưu đãi mùa hè áp dụng đến 31/8/2026, Amio S nhận được thêm khoản hỗ trợ 10% giá trị xe, đưa tổng mức ưu đãi cho mẫu xe này lên tới 16%.
"Cộng hết ưu đãi lại thì giá lăn bánh chỉ còn 11,6 triệu. Sạc điện ở nhà mỗi tháng tốn không đáng kể, nên tính ra lời hơn hẳn các loại xe máy xăng 50cc", chị Mai Quyên tính toán.
Bộ pin LFP là trang bị quan trọng trên Amio S, được đánh giá cao nhờ độ bền và tính ổn định. Cùng với chính sách bảo hành lên đến 8 năm cho pin và 6 năm cho xe, người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng xe trong thời gian dài với chi phí tối ưu.
Giữa thị trường xe điện học sinh còn nhiều sản phẩm trôi nổi, sức hút của VinFast Amio S đến từ việc giải cùng lúc hai nỗi băn khoăn lớn nhất của phụ huynh: an toàn cho con và hợp lý cho ví tiền của bố mẹ.
VinFast
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