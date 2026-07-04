Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng Đô la Mỹ suy yếu

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD từ đầu năm đến nay liên tục giữ vững vị thế và có tác động mạnh trên thị trường tiền tệ toàn cầu. Đặc biệt, lâu nay, đồng USD luôn duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tuy nhiên những ngày qua đà suy yếu của đồng Đô la Mỹ đã xuất hiện. Chỉ số USD Index (DXY) chốt tuần ở mức 100,87 điểm, dù tăng 0,02% so với phiên trước nhưng đã giảm 0,48% tuần qua.

Trên thị trường tiền tệ, đồng loạt các đồng tiền chủ chốt đều tăng bật so với đồng USD, cụ thể tỷ giá đồng USD so với đồng Euro đã giảm 0,05%, hiện ở mức 0,8744USD/EUR; tỷ giá đồng USD so với đồng bảng Anh giảm 0,04%, ở mức 0,7489 USD/GBP; đồng Nhân dân tệ cũng tăng giá so với đồng USD, tỷ giá USD/CNY giảm xuống 6,7805, mất 0,13%. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY tăng 0,17%, lên 161,38 USD/JPY cho thấy đồng USD mạnh lên đáng kể so với đồng yên Nhật.

Những diễn biến trên phản ánh đồng USD suy yếu khi kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất giảm sau báo cáo việc làm tháng 6 kém khả quan. Xác suất Fed tăng lãi suất trước hoặc trong cuộc họp tháng 9 cũng giảm xuống còn 53,2%. Trong tuần tới, thị trường sẽ theo dõi chỉ số PMI dịch vụ và biên bản họp FOMC để tìm thêm tín hiệu về chính sách của Fed.

Tại châu Á, đồng yên Nhật phục hồi mạnh nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự báo và kỳ vọng Nhật Bản có thể đã can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng hôm nay ngày 4/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng so với phiên trước, ở vùng 25.203 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong vùng 23.942,85 - 26.463,15 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 4/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 4/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ chiều mua vào tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,073 - 26,463 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD giảm 105 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.935 - 26.463 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,083 - 26,463 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 4/7/2026, khảo sát lúc 10h06 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.490 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.590 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 4/7, ghi nhận biến động trái chiều tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,304.41 - 30,849.34 đồng/EUR, tăng 60 đồng chiều mua vào và tăng 63 đồng chiều bán ra so với giá phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.212 - 30.932 đồng/EUR, đã giảm 317 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,630 - 31,066 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã tăng 75 đồng chiều mua và tăng 120 đồng chiều bán so với phiên hôm qua.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 4/7/2026, khảo sát lúc 10h11 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.043 và bán ra là 30.143 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay đã giảm 13 đồng chiều mua và tăng 74 đồng chiều bán so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.04 - 169.87 đồng/JPY; VietinBank cũng giảm giá chiều mua vào và tăng bật chiều bán ra so với ngày hôm qua, ở mức 157,44 - 168,94 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen lại tăng bật cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giá ở vùng 159.14 - 169.03 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 3/7 suy yếu, đồng EURO và Yen Nhật bật tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 3/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.