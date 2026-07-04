Giá bạc hôm nay 4/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 4/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 4/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, ổn định ở vùng 64 -65 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy đi ngang. Giá bán mở phiên sáng nay ổn định ở vùng 64,666 triệu đồng/kg, tương đương 2,425 triệu đồng/lượng. Có nhích nhẹ 80.000 đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (64,586 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 4/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng đã nhích nhẹ 107.000 đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng qua (64,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,418 triệu đồng/lượng). Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h11 phút đã phục hồi về vùng 64,587 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 4/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay hiện vẫn niêm yết giá bán tại khung giờ 15h35 chiều qua, duy trì ở vùng 65,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,442 triệu đồng/lượng. Giá bán này cũng đã tăng nhẹ so với giá mở phiên sáng qua (ở vùng 64,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,418 triệu đồng/lượng).

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 4/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 4/7 tiếp tục có sự điều chỉnh tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng so với giá bán mở phiên sáng ngày hôm qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,425 triệu đồng/lượng và khoảng 12,125 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua vẫn ở vùng 2,422 triệu đồng/lượng và khoảng 12,110 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 4/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Đà phục hồi liên tiếp 4 ngày qua đã phát đi tín hiệu mừng cho nhiều nhà đầu tư bạc. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại kỳ vọng giá bạc phục hồi về thời điểm thị trường bạc nóng sốt.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay duy trì đà ổn định ở vùng 62 USD/ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay phục hồi về vùng 62 USD/ounce.



