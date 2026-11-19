Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Khải Anh chia sẻ rằng, ở tuổi trưởng thành, khi đã đi qua nhiều thăng trầm và trải nghiệm những nhọc nhằn của cuộc sống, anh mới cảm nhận rõ hơn tình yêu thương, sự hy sinh và những vất vả mà bố dành cho mình. Có những điều khi còn trẻ, anh chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu, nhưng càng trải nghiệm, anh càng nhận ra giá trị của tình thân và những năm tháng bố âm thầm làm chỗ dựa cho con.

Đạo diễn Khải Anh và NSND Khải Hưng.

Khải Anh cũng bày tỏ niềm vui khi bản thân nhận ra và trân trọng tình cảm ấy, biết quý hơn những phút giây được ở bên bố, cũng như mái nhà bình yên mà bố đã vun đắp. Nhân dịp sinh nhật bố, nam đạo diễn gửi lời chúc sức khỏe, bình an, mong bố luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, sau những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, anh lại khiến người đọc bật cười khi tiết lộ đoạn lời chúc dài vừa đăng thực chất do AI viết, còn lời chúc thật của mình chỉ vỏn vẹn: "Chúc mừng sinh nhật bố". Qua đó, anh cũng cho thấy cách thể hiện tình cảm đôi khi không cần những câu chữ hoa mỹ, mà có thể chỉ là một lời chúc giản dị, chân thành dành cho người thân yêu.

NSND Khải Hưng và vợ chồng con trai.

Dòng trạng thái của đạo diễn Khải Anh nhận được sự tương tác lớn từ đông đảo nghệ sĩ miền Bắc như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Bá Anh, diễn viên Hồng Đăng,... Tất cả đều gửi những lời chúc ý nghĩa nhân dịp sinh nhật của NSND Khải Hưng.

Về đạo diễn Khải Anh, anh từng ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như "Người phán xử", "Tuổi thanh xuân", "Mê cung", "Nhà trọ Balanha". Tuy nhiên năm 2025, đạo diễn Khải Anh bất ngờ rời Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sau 25 năm gắn bó. Ở tuổi 44, khi đã có vị trí vững chắc trong nghề, anh lựa chọn một hướng đi mới, tiếp tục theo đuổi đam mê bằng những trải nghiệm khác biệt.

Không phải người làm nghề nào cũng sẵn sàng rời bỏ một vị trí ổn định để bắt đầu lại. Với đạo diễn Khải Anh, quyết định chia tay VFC sau 25 năm gắn bó là một bước ngoặt đáng chú ý. Anh từng có những bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích, từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc VFC và có nhiều năm làm việc trong môi trường sản xuất truyền hình chuyên nghiệp.

Sau khi rời VFC, Khải Anh tiếp tục theo đuổi các dự án liên quan đến điện ảnh. Đầu năm 2026, anh cùng diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền tham gia thành lập Học viện Đào tạo Điện ảnh & Công nghệ M.T.H.

Đạo diễn Khải Anh và vợ.

Đây là hướng đi mới của nam đạo diễn sau nhiều năm trực tiếp làm phim. Thay vì chỉ đứng sau máy quay, anh tham gia vào công việc đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho lĩnh vực sản xuất nội dung.

Một trong những nội dung được quan tâm tại học viện là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình làm phim. Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách sản xuất và tiếp nhận nội dung, AI mở ra nhiều khả năng mới cho người làm sáng tạo.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại phim trường, Khải Anh có những trải nghiệm thực tế để chia sẻ với người trẻ. Việc tham gia đào tạo cũng giúp anh tiếp tục gắn bó với lĩnh vực mình yêu thích, đồng thời mở rộng công việc sang một hướng khác.

Có thể nói, sau khi rời môi trường truyền hình quen thuộc, Khải Anh đang thử sức với một vai trò rộng hơn. Anh không chỉ làm phim mà còn quan tâm đến việc tạo dựng môi trường để những người trẻ có cơ hội học hỏi, thực hành và tiếp cận công nghệ mới.

Gia đình đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê.

Ngoài sự nghiệp thành công, đạo diễn Khải Anh còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên MC Đan Lê. Sau khi kết hôn, cặp đôi có hai con trai. Đan Lê và Khải Anh thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch, vui chơi cùng các con hoặc những dịp đặc biệt của gia đình. Không cần những chia sẻ quá cầu kỳ, chính những hình ảnh giản dị ấy giúp khán giả cảm nhận được cuộc sống ấm áp của tổ ấm nhỏ.

Ảnh: FBNV

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