Hoa hậu Tiểu Vy đẹp tinh khôi, xứng danh nàng thơ ngôn tình trong MV nhạc phim ‘Bò sữa bay’ GĐXH - Gây thương nhớ trong phim thôi chưa đủ, vai Mai yêu cuồng si mà ghen cuồng nhiệt do Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận trong phim Bò sữa bay một lần nữa làm khán giả đồng cảm qua MV ca khúc nhạc phim Nếu em không là.

Tiểu Vy: "Vương miện có sức nặng, nhưng tôi thích sức nặng đó"

Tiểu Vy lại đang nhận được sự quan tâm khi vào vai Mai - một cô gái si tình trong "Bò sữa bay". Điều gì ở nhân vật khiến bạn thích nhất?

- Tôi thấy nhân vật Mai rất đặc biệt. Trong bối cảnh mọi người thường đặt cơm áo gạo tiền, vật chất lên hàng đầu, Mai lại là người đặt tình cảm lên trên hết. Cô ấy yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng dành tất cả cho tình yêu. Đây là một cô gái có cách sống khá khác biệt với số đông. Tôi nghĩ nhân vật muốn truyền tải thông điệp rằng tình yêu đôi khi có thể khiến con người trở nên ngây ngô, nhưng đó cũng là một cảm xúc rất đẹp.

Vậy ngoài đời, bạn đã từng yêu như Mai chưa?

- Tôi mong mình có thể si tình được như Mai. Tôi muốn một lần trải qua cảm giác yêu đến mức quên lối về. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội trải qua cảm xúc như vậy.

Có lẽ vì thuộc cung Xử Nữ nên tôi khá kỹ tính, hay quan sát, đôi khi còn hơi phán xét. Khi cảm thấy một người không phù hợp, tôi khó để họ bước sâu hơn vào cuộc sống của mình. Có lẽ vì thế mà đến giờ tôi chưa trải qua một tình yêu cuồng nhiệt như Mai.

Trong "Bò sữa bay", Tiểu Vy đảm nhận vai Mai - nhân vật si tình, yêu cuồng nhiệt.



Diễn xuất của Tiểu Vy trong phim "Bò sữa bay".

Khi thấy tên Tiểu Vy trong một dự án phim, khán giả vẫn thường tò mò xem hoa hậu diễn thế nào, liệu có "bình hoa di động". Bạn đón nhận sự chú ý ấy ra sao?

- Tôi hiểu sự tò mò đó. Nếu là khán giả, khi xem phim có hoa hậu tham gia, tôi cũng muốn biết cô ấy diễn thế nào. Tôi tin mỗi người sẽ có đánh giá công tâm. Còn tôi muốn nghe khán giả nhận xét để biết mình cần sửa ở đâu.

Hiện tôi dành nhiều thời gian cho phim ảnh. Tôi cũng chủ động trao đổi với công ty về hướng đi này và may mắn được lắng nghe, hỗ trợ. Tôi hiểu khán giả cần thời gian để thay đổi cách nhìn về mình. Điều tôi có thể làm là học hỏi và cố gắng qua từng vai.

Có lúc nào sự chú ý dành cho một hoa hậu khiến bạn thấy áp lực?

- Có! Hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng nên áp lực cũng đến từ nhiều phía. Chiếc vương miện có sức nặng, nhưng tôi thích sức nặng đó. Nếu ngày trước tôi không đi thi hoa hậu, có lẽ chẳng ai biết đến tôi và tôi cũng khó có được những cơ hội như hôm nay. Tôi coi danh hiệu ấy là món quà cho mình cơ hội trải nghiệm, làm việc và trưởng thành.

Từng có lời nhận xét nào khiến bạn chạnh lòng?

- Tôi căng thẳng và tổn thương nhất khi bộ phim trước "Bò sữa bay" ra mắt. Đọc những bình luận tiêu cực, có lúc tôi tự hỏi vì sao mọi người chưa nhìn thấy sự cố gắng của mình. Tôi vẫn lắng nghe để biết mình cần thay đổi điều gì. Sau nhiều năm làm nghề, tôi cũng hiểu mỗi khán giả có một kỳ vọng riêng.

Có lần, tôi đọc được bình luận nói mình chẳng còn vô tư như trước. Tôi cũng nghĩ mãi. Vô tư quá có người góp ý, nghiêm túc hơn một chút cũng có người nhận xét. Bây giờ, tôi muốn sống sao cho bản thân thấy thoải mái, có thời gian quan tâm đến công việc và gia đình.

Trần Tiểu Vy.

Tham gia kha khá vai lớn nhỏ ở các dự án điện ảnh: Đảo độc đắc - Tử mẫu thiên linh cái, Mai, Bộ tứ báo thủ, Ốc mượn hồn,... sắp tới có dạng nhân vật nào khiến bạn muốn thử sức?

- Tôi muốn thử cả những vai cá tính, có nội tâm phức tạp lẫn những nhân vật nhẹ nhàng, dễ thương. Tôi nghĩ khả năng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật là điều một diễn viên cần rèn luyện. Đó cũng là lý do tôi muốn học thêm và thử sức ở nhiều thể loại.

Nếu kịch bản có cảnh thân mật, "cảnh nóng" thì có khiến bạn cân nhắc, đắn đo khi nhận lời không?

- Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Cơ thể người phụ nữ cần được nâng niu và bảo vệ. Trước một cảnh quay thân mật, tôi sẽ cân nhắc xem nó có phù hợp với nhân vật, cảm xúc và câu chuyện của bộ phim hay không. Tôi không muốn đóng "cảnh nóng" chỉ để câu lượt xem. Điều tôi muốn lúc này là làm tốt công việc, đi chậm mà chắc để được khán giả đón nhận qua từng vai diễn.

Tiểu Vy muốn tự lo cho gia đình trước khi tính chuyện riêng

Nhìn cách Tiểu Vy đến với điện ảnh dường như thu nhập từ vai trò hoa hậu khiến bạn đủ yên tâm theo đuổi diễn xuất!?

- Tôi nghĩ khi đã có nguồn thu nhập đủ để bản thân cảm thấy an tâm, không nhất thiết phải quá giàu có, tôi sẽ muốn tập trung nhiều hơn vào những điều mình yêu thích, đặc biệt là đam mê diễn xuất. Tôi tự thấy đủ là được.

Những hoạt động gắn với danh hiệu, chụp ảnh, tham gia sự kiện, quảng cáo hay đóng phim, nếu phù hợp và mang lại giá trị tích cực, tôi vẫn sẽ làm. Tôi muốn duy trì nhiều hoạt động để vừa phát triển bản thân, vừa có thể theo đuổi đam mê.

Nhiều người đẹp lựa chọn kết hôn sau một thời gian hoạt động showbiz. Vì sao bạn vẫn muốn tập trung xây dựng sự nghiệp riêng?

- Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Với tôi, hạnh phúc là được tự kiếm tiền, làm những điều mình muốn và không phải phụ thuộc vào ai. Tôi vui khi có thể tự lo cho bản thân, chăm sóc bố mẹ và những người thân yêu bằng chính thu nhập của mình.

Gia đình là tất cả với tôi. Tôi muốn có đủ khả năng chăm lo cho những người thân yêu, để mọi người yên tâm, trước khi nghĩ đến những chuyện riêng của mình.

Cảm ơn Hoa hậu Tiểu Vy về cuộc trò chuyện!