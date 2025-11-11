Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tử
Nam bệnh nhân người dân tộc Dao được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông. Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.
Ca mổ cấp cứu giữa lằn ranh sinh tử
Rời bản xuống Hà Nội đi làm với hy vọng trang trải thêm cuộc sống, anh Triệu Xuân Tòng (41 tuổi), người dân tộc Dao, quê ở Cao Bằng, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khi được người dân gọi cấp cứu và đưa vào BVĐKQT Vinmec Smart City, anh Tòng trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Các bác sĩ xác định anh bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín, vỡ tạng. Nếu không mổ cấp cứu ngay, bệnh nhân có thể tử vong.
"Ngay khi xác định tổn thương, dù bệnh nhân không có người thân đi cùng nhưng với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc, chúng tôi quyết định phải mổ cấp cứu ngay lập tức", PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐKQT Vinmec Smart City, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ.
Chỉ trong vài phút, phòng mổ khẩn cấp sẵn sàng, ekip Ngoại - Gây mê hồi sức nhanh chóng vào vị trí. Khi mở ổ bụng bệnh nhân, máu tràn ngập, ekip phải hút liên tục hơn 3 lít máu, song song đó khẩn trương tìm kiếm nguồn chảy. Nhờ kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ, nguyên nhân khiến bệnh nhân chảy máu trầm trọng nhanh chóng được tìm ra, là do vỡ hỗng tràng và mạc treo ruột.
Bằng việc cắt bỏ đoạn ruột tổn thương, nối lại lưu thông tiêu hóa, máu đã được cầm. Mọi nỗ lực dồn lại trong từng giây phút, khi cả ekip cùng chạy đua với thời gian, giữ sự sống cho người bệnh.
"Đây là ca phẫu thuật đòi hỏi sự khẩn trương và quyết liệt. Mọi thành viên trong phòng mổ đều phải dồn toàn bộ trí lực, sự tập trung và kinh nghiệm. Có thời điểm, huyết áp bệnh nhân chỉ còn 50/30 mmHg, chúng tôi phải vừa cầm máu và bơm máu trực tiếp vào hệ tuần toàn không một phút được dừng tay", bác sĩ Hùng cho biết.
Sau hơn 1 giờ 30 phút phẫu thuật, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển sang điều trị hồi sức tích cực. Suốt những ngày sau đó bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, theo dõi huyết động, kiểm soát hô hấp, rối loạn đông máu và cân bằng nước điện giải.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ Vinmec, 3 ngày sau anh Tòng đã tỉnh táo hoàn toàn, huyết động ổn định, chức năng tiêu hóa phục hồi tốt và ăn uống trở lại. Ngày thứ 6 sau mổ, anh đủ điều kiện chuyển tuyến về địa phương tiếp tục điều trị.
Cứu người trước, chi phí tính sau
Anh Tòng là lao động phổ thông, hoàn cảnh khó khăn. Khi được cứu sống, số tiền điều trị đã vượt hơn 100 triệu đồng, trong khi gia đình chỉ xoay xở được khoảng 8 triệu đồng.
Thấu hiểu hoàn cảnh của người bệnh, không để bệnh nhân phải đơn độc trước gánh nặng chi phí, ekip bác sĩ đã chủ động chia sẻ, xin hỗ trợ cho bệnh nhân từ các quỹ thiện nguyện trong Hệ thống Y tế Vinmec.
Thoát khỏi cửa tử trong gang tấc nhờ sự tận tâm và lòng nhân ái của các y bác sĩ Vinmec, trước ngày rời bệnh viện, người đàn ông dân tộc Dao nghẹn ngào, nắm chặt tay bác sĩ, nói: "Cảm ơn ekip bác sĩ Vinmec đã cứu sống tôi, cho tôi thêm một cơ hội được trở về với gia đình!"
Ca bệnh cũng khẳng định tinh thần tận hiến của đội ngũ y bác sĩ Vinmec - những tấm lòng không ngại khó khăn, luôn dốc toàn bộ tâm huyết và trí lực để giành giật sự sống cho người bệnh.
"Chúng tôi luôn quan niệm, đã là người bệnh đến với Vinmec, dù có khó khăn thế nào cũng phải bằng mọi cách cứu sống", bác sĩ Hùng xúc động chia sẻ sau ca mổ của bệnh nhân Tòng.
Những ca mổ cấp cứu phức tạp như trường hợp anh Tòng còn cho thấy rõ năng lực xử trí của Vinmec Smart City trong những tình huống khẩn cấp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, hệ thống xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - phòng mổ hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản giúp bệnh viện trở thành một trong những trung tâm Ngoại - Hồi sức cấp cứu uy tín hàng đầu khu vực phía Tây Hà Nội.
Vinmec
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thưSống khỏe - 1 giờ trước
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hìnhMẹ và bé - 3 giờ trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trongBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quảSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Duy trì thói quen uống mật ong tỏi mỗi ngày không chỉ giúp tăng đề kháng, thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho tim mạch, tiêu hóa...
Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quảBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
3 ngày đêm thức trắng thực hiện 7 ca đại phẫu và lần ghép phổi đầu tiên ở miền NamSống khỏe - 20 giờ trước
Từ 7-9/11, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã làm việc liên tục, thực hiện 2 đợt hiến - ghép tạng thành công, trong đó có ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam.
Hệ thống y tế Vinmec: vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giớiSống khỏe - 1 ngày trước
GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, vừa vinh dự được chọn xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management - Tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về quản trị y tế.
Nhóm máu nào sống thọ nhất?: Làm 4 việc này để tăng cường tuổi thọSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi thọ và nhóm máu có một mối liên hệ nhất định, nhưng không thể nói rằng người thuộc một nhóm máu nào đó nhất định sẽ sống thọ.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.