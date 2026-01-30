Mới nhất
Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Thứ sáu, 13:30 30/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.

Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niênCon trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

GĐXH - Con trai Lê Phương có hành động bất ngờ, tình cảm chúc mừng mẹ sau khi cô nhận giải thưởng mới đây.

Lê Phương mới đây chia sẻ niềm vui khi mua đc nhà phố sau 10 năm tích cóp. Lê Phương viết: "29/1/2026 - ngày lành tháng tốt. Bắt đầu từ con số 0 và hiện tại là số 8. Chúng con biết ơn tất cả".

Đây là thành quả sau một thập kỷ nỗ lực của Lê Phương. Được biết, trong nhiều năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã cố gắng không ngừng để có được như ngày hôm nay. Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

Niềm vui an cư lạc nghiệp của Lê Phương sau hơn 20 năm làm nghề.

Ngoài công việc, cô còn khiến giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.

Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.

Vợ chồng Lê Phương có tin vui - Ảnh 3.

Lê Phương hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ.

Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Phương Lê đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênChồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Tòa soạn Quảng cáo
Top