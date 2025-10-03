Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình chịu mất mát

Theo bà Phan Thị Mai, Mailisa đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân qua đời trong bão. Tổng cộng 240 triệu đồng đã được chuyển tận tay đến các gia đình tại Ninh Bình, Huế và Thanh Hóa. Bên cạnh đó, vợ chồng doanh nhân cũng cam kết hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho những hộ nghèo có nhà bị hư hỏng nặng, trực tiếp khảo sát để tìm giải pháp khôi phục lại mái ấm, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện của Mailisa trao hỗ trợ trực tiếp đến các hộ gia đình chịu mất mát sau bão số 10.

Dành 5 tỷ đồng xây dựng công trình cộng đồng tránh lũ

Trong tháng 9/2025, Mailisa sẽ dành 5 tỷ đồng cho hai hoạt động trọng tâm: cứu trợ khẩn cấp và xây dựng các Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tại nhiều tỉnh miền Trung. Các công trình này không chỉ là nơi trú ẩn an toàn trong mùa mưa bão, mà còn là không gian gắn kết, nơi cộng đồng có thể hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.

Điểm đặc biệt trong các hoạt động thiện nguyện của vợ chồng Mailisa là tính bền vững. Họ không chỉ tập trung vào hỗ trợ trước mắt, mà còn xây dựng những công trình có giá trị lâu dài, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con trong nhiều năm tới.

Điều khiến nhiều người xúc động là toàn bộ chi phí cứu trợ, xây dựng công trình đều đến từ tiền cá nhân của vợ chồng doanh nhân, không kêu gọi quyên góp từ bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Bà Phan Thị Mai chia sẻ: "Vợ chồng chúng tôi xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, nên rất hiểu được nỗi đau khi thiên tai ập đến. Giờ đây khi có điều kiện hơn, chúng tôi chỉ mong góp phần nhỏ bé để giúp bà con vơi bớt lo lắng, có thêm niềm tin vào cuộc sống".

Hành trình thiện nguyện bền bỉ

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, nhiều năm qua Mailisa còn được biết đến như một thương hiệu gắn liền với các hoạt động thiện nguyện. Riêng năm 2024, đơn vị này đã chi hơn 100 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng: tặng quà Tết cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, mở bếp ăn 0 đồng tại TP.HCM, hỗ trợ gạo và tiền mặt cho các tỉnh phía Bắc.

Với quan điểm "thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sẻ chia", vợ chồng Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai đã biến hành động thiện nguyện thành một phần quan trọng trong sự nghiệp. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mang đến sự ổn định lâu dài, tiếp thêm sức mạnh để cộng đồng vững vàng trước thiên tai.

Mailisa