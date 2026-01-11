Tin sáng 11/1: Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này về sử dụng đất; 3 nhóm người đăng ký lao động theo quy định mới





Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026 GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Người có công được nhận quà Tết của Chủ tịch nước trước 31/1

Theo Công văn số 164/BNV-CNCC của Bộ Nội vụ, người có công được nhận quà Tết của Chủ tịch nước trước ngày 31/1/2026. Ảnh minh họa: TL

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 164/BNV-CNCC, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn chi tiết một số trường hợp cụ thể để đảm bảo tính công bằng và đúng đối tượng.

Theo đó, mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

Đối với thân nhân liệt sĩ, đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sĩ còn sống được nhận 01 suất quà.

Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.

Cũng theo Công văn, quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày 31/01/2026 không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Trước đó, ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định số 1/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo Quyết định, quà tặng của Chủ tịch nước được thực hiện với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng đối với từng nhóm đối tượng cụ thể theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/1/2026

Theo Nghị định số 292/2025/NĐ-CP, nhiều trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo Nghị định, các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội), cụ thể như sau:

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm theo quy định của pháp luật về đất đai; diện tích đất làm muối.

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo.

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

+ Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị định số 292/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Ba nhóm người lao động đăng ký lao động, điều chỉnh thông tin lao động theo quy định mới

Từ ngày 1/1/2026, Nghị định 318/2025/NĐ-CP quy định 3 nhóm đối tượng được đăng ký lao động, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động. Ảnh minh họa: TL

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Nghị định 318/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.

Nghị định quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký lao động. Theo đó, Nghị định quy định 3 nhóm đối tượng được đăng ký lao động: Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15; Người lao động đang có việc làm và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Người thất nghiệp là người đang không có việc làm, đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân không thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh thông tin đăng ký lao động theo quy định tại Nghị định này.

PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh đặc biệt tại Australia

PGS Nguyễn Thành Vinh. (Ảnh: Đại học New South Wales)

VTC News đưa tin, nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Trong thư viết, sự ghi nhận này không chỉ là kết quả cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của PGS Nguyễn Thành Vinh, mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, thành tựu của PGS Nguyễn Thành Vinh sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Australia, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác.

Thứ trưởng cũng trân trọng mời PGS Nguyễn Thành Vinh và gia đình tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026.

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại Cuộc thi IPITEx 2026

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại Cuộc thi IPITEx 2026.

Theo CAND, từ ngày 5 đến 9/1/2026, đoàn học sinh Việt Nam do Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo và Kiểm định Chất lượng (Viện RIVA) tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo và tổ chức dẫn đoàn đã tham dự Cuộc thi Quốc tế về Sở hữu trí tuệ, Sáng chế, Đổi mới và Công nghệ – IPITEx 2026.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sáng chế Thái Lan 2026, một trong những chương trình học thuật – sáng tạo uy tín hàng đầu khu vực, do Chính phủ Thái Lan chủ trì tổ chức hằng năm.

Cuộc thi IPITEx 2026 thu hút 120 tổ chức đến từ 24 quốc gia, trong đó có những quốc gia có nền khoa học – kỹ thuật phát triển như Canada, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Ba Lan, Romania… Sự kiện không chỉ là sân chơi khoa học – kỹ thuật mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, xúc tiến hợp tác và giới thiệu những ý tưởng, giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Tham dự IPITEx 2026, đoàn Việt Nam gồm các học sinh đến từ nhiều trường phổ thông có thế mạnh về khoa học – công nghệ như: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Vinschool Smart City, THPT Chuyên Trần Phú, THPT Chuyên Ngoại ngữ, THCS Yên Hòa, THCS Quang Trung, THPT Xuân Đỉnh, THCS Lê Quý Đôn…

Tại triển lãm, các học sinh trực tiếp trưng bày sản phẩm, thuyết trình, phản biện và trao đổi học thuật bằng tiếng Anh với ban giám khảo, chuyên gia quốc tế và bạn bè đến từ nhiều quốc gia. Nhiều dự án thể hiện tư duy khoa học logic, khả năng giải quyết vấn đề và định hướng thương mại hóa rõ nét.

Với trình độ chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế, đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt thành tích xuất sắc: 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 6 giải đặc biệt của các hiệp hội phát minh, sáng chế và các tổ chức quốc tế; 1 cúp Champions do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Thái Lan (NRCT) trao tặng.