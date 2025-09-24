Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu

Võ Hạ Trâm đã theo chế độ ăn chay trường từ năm 17 tuổi, coi đó là cách thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn. Đối với cô, đây không chỉ là thói quen mà còn là nét văn hoá gia đình được gìn giữ qua nhiều thế hệ.