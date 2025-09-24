Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.
Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar
GĐXH - Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi biết tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển: "Anh bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay".
Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên
GĐXH - Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khởi động dự án nhân ái "Mái trường mơ ước", mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em Hà Tĩnh.
Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con trai
GĐXH - Bố Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh - 2 người thầy đã thay đổi cuộc đời con trai, từ một chàng trai nhút nhát đến ngôi vị Quán quân quốc tế như hiện nay.
Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'
GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.
Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'
GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.
Mỹ Anh bị chồng trách móc, Kim Ngân gặp được soái ca trong mơ
GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi Mỹ Anh phải van xin, lạy lục người khác chỉ vì công ty nhưng Đăng vẫn buông lời trách móc vợ.
'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Nhận danh hiệu NSND, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn'
GĐXH - NSND Mai Hoa có những trải lòng thẳng thắn về việc sau khi nhận danh hiệu cao quý NSND, chị thấy mình cần có trách nhiệm hơn với khán giả yêu nhạc.
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.
Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh?
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan được coi là tài tử điện ảnh của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất "cine". Hiện tại, sau 7 năm rời màn ảnh, nam diễn viên quê Cà Mau đã trở lại với dự án phim mới.
Giọng ca cải lương đoàn Huỳnh Long một thời, tuổi U80 chật vật vì không giấy tờ tùy thân, phát hiện khối u phổi
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bửu Khánh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn không giấy tờ tùy thân, nhập viện vì phát hiện khối u phổi.
