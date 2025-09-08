Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh cùng ê-kíp trẻ đã Việt hóa và thổi hơi thở mới vào hành trình của nàng công chúa tóc mây. Hình ảnh cô gái bị giam cầm trên tháp cao, dũng cảm hy sinh mái tóc kỳ diệu để sẻ chia và cứu giúp người khác được xây dựng như một phép ẩn dụ giàu cảm xúc về sức mạnh nội tại, khát vọng trưởng thành và trở về nơi chốn an lành mang tên gia đình.

"Công chúa tóc mây" không chỉ là một câu chuyện cổ tích được tái hiện bằng âm nhạc. Đây là một sân khấu cộng đồng, nơi trẻ em và người lớn cùng nhau cất tiếng hát, bước vào vai diễn, và gửi gắm những điều không thể nói thành lời bằng một ngôn ngữ đặc biệt – đó là nghệ thuật.

Vở nhạc kịch là một phần trong hành trình lan tỏa thông điệp "Vì mọi trẻ em, cơ hội bình đẳng". Thông điệp khẳng định rằng mọi đứa trẻ đều có quyền phát triển theo cách riêng của mình. Bất kể em sống ở thành phố hay miền núi, có điều kiện đầy đủ hay gặp nhiều thiệt thòi, mỗi em đều xứng đáng có cơ hội được học tập, được thể hiện bản thân và theo đuổi ước mơ.

"Công chúa tóc mây" không chỉ là một câu chuyện cổ tích được tái hiện bằng âm nhạc.

Món quà tinh thần dành tặng các em nhỏ nhân dịp Trung thu 2025.

Nghệ thuật trong tinh thần đó không chỉ là niềm vui giải trí. Nghệ thuật còn là quyền được tiếp cận, được rung động, được chữa lành và được tỏa sáng. Một tiết mục trên sân khấu, một vai diễn nhỏ, hay một khúc ca ngập ngừng cũng có thể trở thành cơ hội để một đứa trẻ cảm thấy mình được thấy và được công nhận.

NSƯT Cao Ngọc Ánh, Tổng đạo diễn chia sẻ, sau các dự án nhạc kịch lớn như Sóng , Lửa từ Đất, chị muốn quay lại với đề tài dành cho thiếu nhi. Nhân dịp Trung thu 2025, NSƯT Cao Ngọc Ánh mong muốn gửi tặng các em nhỏ một món quà tinh thần mới.

Khi biết đến hoạt động của "Trạm tóc ước mơ" (thuộc mạng lưới Vì trẻ em ung thư), nơi có những người nuôi tóc 7 năm, hay cả cụ bà trăm tuổi sẵn sàng cắt tóc để hiến tặng cho bệnh nhi, chị đã tìm đến hình ảnh Công chúa tóc mây - một câu chuyện cổ tích phù hợp để Việt hóa và sáng tạo lại thành một tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Vở nhạc kịch là một phần trong hành trình lan tỏa thông điệp "Vì mọi trẻ em, cơ hội bình đẳng"

Cùng biên kịch Kim Thùy và một ê kíp trẻ, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã chọn hình thức kịch tương tác - một thể loại sân khấu sống động, hài hước, kết hợp âm nhạc trending, vũ đạo hiện đại, phục trang bắt mắt và có sự tham gia trực tiếp của khán giả.

Tại buổi showcase giới thiệu vở diễn, các trích đoạn được biểu diễn gồm: Đón ánh mặt trời, Sóng tình, Đi để trở về, Mashup Công chúa bong bóng – Người hãy quên em đi, Một ngày chẳng nắng, Phép màu.

"Chúng tôi tin rằng không chỉ những diễn viên trên sân khấu mà cả những người đang lắng nghe dưới khán phòng cũng sẽ tìm thấy một điểm chạm cho riêng mình. Một lý do để thấu hiểu, một động lực để hành động, và một niềm tin dịu dàng để gọi tên Hạnh phúc…", NSƯT Cao Ngọc Ánh chia sẻ.

"Công chúa tóc mây" là nội dung của Dự án Học viện Nghệ thuật – Hạnh phúc được gọi tên, ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Đây cũng là một sáng kiến đặc biệt hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận nghệ thuật bình đẳng cho mọi trẻ em.

Cùng với "Công chúa tóc mây", những dấu mốc nổi bật của dự án còn bao gồm việc ra mắt ca khúc chủ đề Hạnh phúc được gọi tên, ra mắt ca khúc "Chill về tuổi thơ", đêm nhạc "Gala Chill về tuổi thơ"...