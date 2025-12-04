Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ

Trong tập 3 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa Dương (Quỳnh Trang) và Tuấn (Thái Vũ) khi hai người gặp lại nhau. Dương được dự đoán có cuộc hẹn tới dậy đàn nhưng không ngờ chủ nhà lại chính là Tuấn. Bản thân Tuấn khi ra mở cổng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Dương, người đến dậy đàn cho em gái.

Trước đó, Dương liên tiếp hai lần giẫm phải chân của Tuấn, trước khi lên xe buýt và sau khi xuống xe buýt. Tối về nhà, Dương tiết lộ cho mẹ chuyện mình bắt đầu đi dạy piano. Để mẹ yên tâm, Dương khẳng định mình sẽ không bao giờ trở thành anh Đức thứ hai.

Dương tình cờ biết nhà Tuấn khi tới dậy đàn. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu chồng cho Đức (Tuấn Anh) vay tiền để nhập quần áo kinh doanh, với lời hứa từ con trai là đã sắp thu lại vốn và còn dư tiền để đổi xe cho bố. Tuy nhiên, bây giờ khi hỏi đến, Đức lại cho biết không có tiền để trả mẹ. Đức và bạn gái kinh doanh quần áo không có lãi, thậm chí còn mất phí vận chuyển. Nghe tin bất ngờ này, bà Ánh lo lắng vì sợ chồng mắng.

Đức bỏ học đại học để cùng bạn gái khởi nghiệp, kinh doanh quần áo. Điều này từng khiến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) "sốc nặng". Theo lời Dương (Quỳnh Trang) kể lại, ông Phi khi đó ngồi cả tối ngoài sân, muỗi đốt không biết đau, "buồn tới hóa đá". Trong khi bố phản đối như vậy, Đức lại được mẹ cho vay tiền, nên nếu ông Phi biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên. Bà Ánh khóc vì mấy chục năm chung sống, lần đầu tiên giấu chồng là việc cho con trai vay số tiền tiết kiệm, vậy mà lại ra nông nỗi này.

Con trai bà Ánh bỏ học để kinh doanh nhưng hiện đang làm ăn thua lỗ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bắt đầu cuộc sống sau "nghỉ hưu non" nhưng dường như ông chưa quen với mọi thứ. Sáng dậy, ông cảm thấy trống trải, lạc lõng khi vợ con đi làm và đi học hết, chỉ còn mình ở nhà. Hàng xóm thấy ông ở nhà nên hỏi thăm nhưng vì sĩ diện nên ông vẫn giấu chuyện nghỉ việc.

Ông Phi mang sổ sách ra tính, hàng tháng trả gốc và lãi ngân hàng khoảng 30 triệu, chi tiêu gia đình khoảng hơn 20 triệu. Trong khi, thu nhập hiện tại của hai vợ chồng chỉ hơn 20 triệu. Điều này khiến ông Phi sáng hôm sau lập tức đi xin việc.

Ông Phi thông báo trước cả nhà về tình hình kinh tế của gia đình đang khó khăn. Ảnh VTV

Ông Phi lập tức bắt tay vào đi xin việc, vì ông biết trên vai mình còn gánh nặng trả lãi ngân hàng, tiền gửi về quê...



Nhờ các mối quan hệ trước đây, ông đi gặp mọi người để ngỏ lời xin việc nhưng đều bị từ chối. Nếu trước đây, khi đương chức, ông Phi được họ hứa đủ điều thì bây giờ, khi cần xin việc, chính họ lại lấy đủ lý do để từ chối.

Ông Phi tìm các mối quan hệ cũ để xin việc, nhưng đều bị từ chối. Ảnh VTV

Tuy nhiên, khi về nhà nói chuyện với vợ, ông Phi lại nói dối mình chưa quyết nhận ở đâu. Sau khi không nhờ cậy được các mối quan hệ quen biết không được, ông Phi lại mang hồ sơ đi nộp xin việc, nhưng kết quả cũng không khả quan. Còn đang đau đầu vì đi tìm việc, em trai ở quê lại gọi điện báo tin tuần sau là hạn nộp thêm tiền để xây nhà thờ tổ, khiến vợ chồng ông Phi càng đau đầu, mệt mỏi.

