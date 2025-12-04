Ông Phi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, bà Ánh buồn rầu vì con trai làm ăn thua lỗ
GĐXH - Từ khi nghỉ hưu, ông Phi tìm lại các mối quan hệ trước đây để xin việc nhưng đều bị từ chối.
Trong tập 3 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa Dương (Quỳnh Trang) và Tuấn (Thái Vũ) khi hai người gặp lại nhau. Dương được dự đoán có cuộc hẹn tới dậy đàn nhưng không ngờ chủ nhà lại chính là Tuấn. Bản thân Tuấn khi ra mở cổng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Dương, người đến dậy đàn cho em gái.
Trước đó, Dương liên tiếp hai lần giẫm phải chân của Tuấn, trước khi lên xe buýt và sau khi xuống xe buýt. Tối về nhà, Dương tiết lộ cho mẹ chuyện mình bắt đầu đi dạy piano. Để mẹ yên tâm, Dương khẳng định mình sẽ không bao giờ trở thành anh Đức thứ hai.
Trong khi đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu chồng cho Đức (Tuấn Anh) vay tiền để nhập quần áo kinh doanh, với lời hứa từ con trai là đã sắp thu lại vốn và còn dư tiền để đổi xe cho bố. Tuy nhiên, bây giờ khi hỏi đến, Đức lại cho biết không có tiền để trả mẹ. Đức và bạn gái kinh doanh quần áo không có lãi, thậm chí còn mất phí vận chuyển. Nghe tin bất ngờ này, bà Ánh lo lắng vì sợ chồng mắng.
Đức bỏ học đại học để cùng bạn gái khởi nghiệp, kinh doanh quần áo. Điều này từng khiến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) "sốc nặng". Theo lời Dương (Quỳnh Trang) kể lại, ông Phi khi đó ngồi cả tối ngoài sân, muỗi đốt không biết đau, "buồn tới hóa đá". Trong khi bố phản đối như vậy, Đức lại được mẹ cho vay tiền, nên nếu ông Phi biết chuyện, chắc chắn sẽ không để yên. Bà Ánh khóc vì mấy chục năm chung sống, lần đầu tiên giấu chồng là việc cho con trai vay số tiền tiết kiệm, vậy mà lại ra nông nỗi này.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bắt đầu cuộc sống sau "nghỉ hưu non" nhưng dường như ông chưa quen với mọi thứ. Sáng dậy, ông cảm thấy trống trải, lạc lõng khi vợ con đi làm và đi học hết, chỉ còn mình ở nhà. Hàng xóm thấy ông ở nhà nên hỏi thăm nhưng vì sĩ diện nên ông vẫn giấu chuyện nghỉ việc.
Ông Phi mang sổ sách ra tính, hàng tháng trả gốc và lãi ngân hàng khoảng 30 triệu, chi tiêu gia đình khoảng hơn 20 triệu. Trong khi, thu nhập hiện tại của hai vợ chồng chỉ hơn 20 triệu. Điều này khiến ông Phi sáng hôm sau lập tức đi xin việc.
Ông Phi lập tức bắt tay vào đi xin việc, vì ông biết trên vai mình còn gánh nặng trả lãi ngân hàng, tiền gửi về quê...
Nhờ các mối quan hệ trước đây, ông đi gặp mọi người để ngỏ lời xin việc nhưng đều bị từ chối. Nếu trước đây, khi đương chức, ông Phi được họ hứa đủ điều thì bây giờ, khi cần xin việc, chính họ lại lấy đủ lý do để từ chối.
Tuy nhiên, khi về nhà nói chuyện với vợ, ông Phi lại nói dối mình chưa quyết nhận ở đâu. Sau khi không nhờ cậy được các mối quan hệ quen biết không được, ông Phi lại mang hồ sơ đi nộp xin việc, nhưng kết quả cũng không khả quan. Còn đang đau đầu vì đi tìm việc, em trai ở quê lại gọi điện báo tin tuần sau là hạn nộp thêm tiền để xây nhà thờ tổ, khiến vợ chồng ông Phi càng đau đầu, mệt mỏi.
Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu choáng váng khi phát hiện bí mật của chồngXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Lằn ranh", Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sốc khi phát hiện bản giao kèo viết tay giữa chồng và Đặng Đức trước khi chết.
Bà Ánh (Kiều Anh) đi 'bắt ghen' nào ngờ bị ngất vì nhận tin sốcXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gia đình trái dấu", thấy vết son trên áo chồng và cuộc điện thoại lạ giữa đêm, bà Ánh nghi ngờ chồng nên kéo theo chị họ đi bắt ghen.
Phó Bí thư tỉnh Sách thất vọng vì một số cán bộ trẻ đánh bạc bị bắtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách tỏ ra thất vọng khi biết Vinh - em họ Khắc tham gia đường dây đánh bạc.
Bà Ánh tá hỏa khi thấy vết son lạ trên áo của chồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ông Phi vì buồn chuyện cơ quan nhưng muốn giấu kỹ, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống gây hiểu lầm từ vợ.
Tú sốc khi nhận ra vợ sắp cưới của BáchXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tú gặp Bách và Duyên, cô bất ngờ đến sốc khi nhận ra Duyên là người từng vào khách sạn với Hiếu.
Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn épXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi không giữ được chức trưởng phòng sau sáp nhập và bị nhân viên cũ chèn ép.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.
Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thúXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.
Bất ngờ với tiểu thuyết Fantasy 'Mười hai chiếc lông vũ' của một tác giả ViệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Mới đây, tác giả Javinne chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết Fantasy "Mười hai chiếc lông vũ" - nơi người, quỷ và thần giao thoa.
NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.
Qua lời khai của Viên, hàng loạt cán bộ bị bắt vì đánh bạcXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi bị bắt, Viên đã cung cấp thông tin, bằng chứng khiến nhiều cán bộ của tỉnh Việt Đông bị bắt vì tham gia đường dây đánh bạc.