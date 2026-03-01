Vợ NSND Công Lý làm một việc đầu năm khiến ai cũng thấy nể phục

Vợ Công Lý – Ngọc Hà – vừa chia sẻ một thông tin đặc biệt trong ngày bước sang tuổi mới: chị đã chính thức đăng ký hiến tạng sau nhiều năm ấp ủ.

Kênh 14 dẫn thông tin từ trang cá nhân của Ngọc Hà, cô viết: "Ở một cột mốc của tuổi mới, mình đã làm điều mà bản thân ấp ủ suốt nhiều năm là chính thức đăng ký hiến tạng. Không phải vì bồng bột, mà vì mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình luôn tin rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và hãy sống một cuộc đời đáng sống.

Thay vì hứa những điều xa xôi, mình chọn một hành động cụ thể. Một lựa chọn nhỏ bé của mình hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó. Nghĩ đến điều đó, lòng mình thấy bình an và tự hào, không phải tự hào vì mình cao cả mà vì mình đã đủ trưởng thành để cho đi bằng tất cả sự chân thành".

Ngọc Hà tại nơi đăng ký hiến tạng.

Cô cho biết quyết định này không đến từ cảm xúc nhất thời. Theo Ngọc Hà, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và điều quan trọng là sống sao cho đáng giá. Thay vì những lời hứa xa xôi trong năm mới của tuổi mới, cô chọn một hành động cụ thể, với mong muốn "một lựa chọn nhỏ bé hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó".

Theo chia sẻ trên Ngôi sao, trước lúc đăng ký hiến tạng, vợ "cô Đẩu" có chút lo lắng. Tuy nhiên cô cho rằng sinh - tử là điều tất yếu trong cuộc sống, vì vậy thay vì sợ hãi, cô nhìn nhận mọi việc ở góc độ tích cực hơn. Ngọc Hà chia sẻ lúc đặt bút ký, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tự hào. Quyết định của cô từng khiến gia đình bất ngờ, tuy nhiên mọi người đều tôn trọng.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà.

Ngọc Hà cũng nhấn mạnh mong muốn sống hết lòng với gia đình, với những người yêu thương và nếu có thể, để lại điều ý nghĩa cho cả những người chưa từng quen biết: "Sống tử tế khi còn có thể, và ra đi cũng theo một cách tử tế". Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng tình từ bạn bè và người theo dõi.

Đầu năm 2021, Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ. Biến cố ập đến khiến cuộc sống của cả hai thay đổi hoàn toàn. Kể từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc chồng rất tận tâm, từ sinh hoạt thường ngày đến quá trình điều trị và phục hồi chức năng.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, cô còn là người tiếp thêm động lực để NSND Công Lý dần tìm lại niềm tin vào công việc. Thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện đáng kể, song anh vẫn chưa thể đảm nhận những vai diễn dài hơi như trước. Hiện tại, anh chủ yếu tham gia các vai diễn có thời lượng xuất hiện khiêm tốn, chủ yếu để đỡ nhớ nghề.