Vợ NSND Công Lý làm một việc đầu năm khiến ai cũng thấy nể phục
GĐXH - "Sống tử tế khi còn có thể, và ra đi cũng theo một cách tử tế", vợ NSND Công Lý viết.
Vợ Công Lý – Ngọc Hà – vừa chia sẻ một thông tin đặc biệt trong ngày bước sang tuổi mới: chị đã chính thức đăng ký hiến tạng sau nhiều năm ấp ủ.
Kênh 14 dẫn thông tin từ trang cá nhân của Ngọc Hà, cô viết: "Ở một cột mốc của tuổi mới, mình đã làm điều mà bản thân ấp ủ suốt nhiều năm là chính thức đăng ký hiến tạng. Không phải vì bồng bột, mà vì mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình luôn tin rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và hãy sống một cuộc đời đáng sống.
Thay vì hứa những điều xa xôi, mình chọn một hành động cụ thể. Một lựa chọn nhỏ bé của mình hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó. Nghĩ đến điều đó, lòng mình thấy bình an và tự hào, không phải tự hào vì mình cao cả mà vì mình đã đủ trưởng thành để cho đi bằng tất cả sự chân thành".
Cô cho biết quyết định này không đến từ cảm xúc nhất thời. Theo Ngọc Hà, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và điều quan trọng là sống sao cho đáng giá. Thay vì những lời hứa xa xôi trong năm mới của tuổi mới, cô chọn một hành động cụ thể, với mong muốn "một lựa chọn nhỏ bé hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó".
Theo chia sẻ trên Ngôi sao, trước lúc đăng ký hiến tạng, vợ "cô Đẩu" có chút lo lắng. Tuy nhiên cô cho rằng sinh - tử là điều tất yếu trong cuộc sống, vì vậy thay vì sợ hãi, cô nhìn nhận mọi việc ở góc độ tích cực hơn. Ngọc Hà chia sẻ lúc đặt bút ký, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tự hào. Quyết định của cô từng khiến gia đình bất ngờ, tuy nhiên mọi người đều tôn trọng.
Ngọc Hà cũng nhấn mạnh mong muốn sống hết lòng với gia đình, với những người yêu thương và nếu có thể, để lại điều ý nghĩa cho cả những người chưa từng quen biết: "Sống tử tế khi còn có thể, và ra đi cũng theo một cách tử tế". Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng tình từ bạn bè và người theo dõi.
Đầu năm 2021, Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý. Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ bị đột quỵ. Biến cố ập đến khiến cuộc sống của cả hai thay đổi hoàn toàn. Kể từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc chồng rất tận tâm, từ sinh hoạt thường ngày đến quá trình điều trị và phục hồi chức năng.
Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, cô còn là người tiếp thêm động lực để NSND Công Lý dần tìm lại niềm tin vào công việc. Thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện đáng kể, song anh vẫn chưa thể đảm nhận những vai diễn dài hơi như trước. Hiện tại, anh chủ yếu tham gia các vai diễn có thời lượng xuất hiện khiêm tốn, chủ yếu để đỡ nhớ nghề.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đáng yêu của con gái thời điểm 5 tháng tuổi, được nhận xét là "bản sao" của bố Huy Trần.
Ngày thơ Hà Nội 2026 gửi gắm khát vọng 'Vươn mình ra biển lớn'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Với chủ đề "Vươn mình ra biển lớn", Ngày thơ Hà Nội 2026 gửi gắm mong muốn, khát vọng chuyển mình mạnh mẽ giữa những vận hội và thách thức chưa từng có trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ thông tin quan trọng trong mối quan hệ với thiếu gia Đức PhạmGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai thiếu gia vào dịp đầu năm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn trong một buổi livestream mới đây.
MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang dẫn bản tin 'SAO 24H' trên VTV3Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - MC Thái Trang, Ngọc Thịnh và Châu Khang mang đến màu sắc trẻ trung cho bản tin giải trí "SAO 24H" phát sóng khung giờ vàng VTV3.
Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổiThế giới showbiz - 10 giờ trước
Nam nghệ sĩ này từng là một trong "Tứ đại Thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90 với danh xưng Vương tử cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Quách Phú Thành.
Bi kịch cuối đời của nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ đoàn Huỳnh Long một thờiGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Vũ Quang khiến nhiều người xót xa khi tuổi xế chiều không thể đi lại, sống cô độc trong tịnh xá.
Nữ doanh nhân xinh đẹp trong 'Không giới hạn', đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ sang Mỹ sinh con rồi trở về làm mẹ đơn thânGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Maya để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai Trang trong phim "Không giới hạn" đang phát sóng trên VTV1.
Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.
Tin vui của BTV Hoài Anh ở tuổi 46Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Hoài Anh chia sẻ tin vui về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025. Cô ghi dấu ấn với những chương trình đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.
NSƯT Chí Trung: ‘Tôi nhiều bệnh, bạn gái lại kém 20 tuổi, tôi không thể ràng buộc’Câu chuyện văn hóa
Hẹn gặp NSƯT Chí Trung những ngày cuối năm, ông ngồi đối diện chúng tôi, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và cách nói chuyện sắc sảo, thẳng và không vòng vo.