Võ sĩ quân hàm Đại úy thực hiện nghi thức mở màn diễu binh A80 là ai?
Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình - mở màn với nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, do đại úy Bùi Phước Tùng dẫn đầu.
Bùi Phước Tùng là vận động viên môn boxing (quyền Anh). Võ sĩ sinh năm 1997 quê Quảng Ngãi là đương kim vô địch SEA Games hạng cân 71 kg.
Tại giải đấu diễn ra ở Campuchia năm 2023, Bùi Phước tùng đấm knock-out đối thủ người Thái Lan Atichai Phoemsap để giành tấm huy chương vàng.
Lễ rước đuốc mở màn sự kiện A80.
"Từ khán giả qua màn ảnh nhỏ đến người trực tiếp rước đuốc trong ngày Quốc khánh, không ngờ sau 10 năm mình lại có cơ hội trực tiếp cầm ngọn đuốc ấy, góp phần vào ngày đại lễ của dân tộc", Đại uý Bùi Phước Tùng viết trên mạng xã hội khi được vinh dự chọn làm người rước đuốc tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hiện tại, võ sĩ Đại úy Bùi Phước Tùng vẫn là thành viên của đội tuyển boxing Việt Nam. Anh cùng đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan.
Đi sau Đại úy Bùi Phước Tùng là nhóm hộ tống cũng gồm 3 quân nhân - vận động viên. Đó là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên. Cả 3 đều là các vận động viên từng giành huy chương vàng SEA Games.
Trần Hưng Nguyên từng được gọi là "thần đồng" bơi Việt Nam. Anh hiện là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng).
Trần Hưng Nguyên theo nghiệp vận động viên từ năm 10 tuổi. Tại Sea Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022, kình ngư quê Quảng Bình giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 200m bơi ngửa (phá kỷ lục quốc gia với thành tích 2 phút 01,58 giây), 200m bơi hỗn hợp (phá kỷ lục quốc gia - 2 phút 01,22 giây) và 400m hỗn hợp (phá kỷ lục SEA Games - 4 phút 18,10 giây).
Nguyễn Linh Na thi đấu ở nội dung 7 môn phối hợp của môn điền kinh. Cô giành 2 huy chương vàng liên tiếp ở 2 kỳ SEA Games 31 và 32. Truyền thông và mạng xã hội gọi vận động viên sinh năm 1997 là "người thép" do mức độ khắc nghiệt của môn thể thao 7 môn phối hợp (gồm chạy 100m, 200m, 800m, 100m vượt rào, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ).
Bùi Thị Nguyên từng là cái tên gây bất ngờ ở SEA Games 31. Cô giành huy chương vàng nội dung 100m chạy vượt rào.
Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Xã hội - 16 phút trước
Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàngXã hội - 25 phút trước
Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.
Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập trànĐời sống - 43 phút trước
GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.
Ngày Quốc khánh ở Trường SaXã hội - 48 phút trước
Dịp Quốc khánh, hòa trong không khí vui tươi của cả nước, quân và dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng, sôi nổi.
Xe ôm 0 đồng chở người dân đi xem Triển lãm Quốc gia: 'Em ơi, xe đây!'Xã hội - 50 phút trước
Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.
Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánhXã hội - 1 giờ trước
Người dân xem truyền hình không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Quốc khánh thiêng liêng của cụ ông 100 tuổi từng chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpXã hội - 1 giờ trước
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng TiềnThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải PhòngXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khắp các đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, hướng về Đại lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Ga Hải Phòng đã tăng số chuyến trong những ngày nghỉ lễ.
Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển việnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện theo quy định mới nhất.
Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử tríThời sự
GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.