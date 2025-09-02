Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền
GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Ngày 2/9, ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Tràng Thi - Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các khối diễu binh hào hùng cùng nhau tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình về tuyến phố Tràng Thi - Tràng Tiền và Quảng trường CMT8.
Đây là lộ trình di chuyển của khối quân đội, quân đội nước ngoài, công an, dân quân.
Trong buổi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, các đoàn diễu binh đi đến đâu, người dân reo hò và tung bay cờ hoa tới đó, tạo nên khung cảnh hào hùng, rực rỡ.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.
Dịp Quốc khánh, hòa trong không khí vui tươi của cả nước, quân và dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng, sôi nổi.
Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.
Người dân xem truyền hình không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
Trong lễ diễu binh A80, dàn khối trưởng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vừa toát lên thần thái nghiêm trang của người lính, vừa sở hữu vẻ đẹp cuốn hút như màn ảnh.
Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy mô lớn với đội hình trên không, trên bộ và trên biển.
Từ những ca nô vỏ gỗ ngày đầu thành lập, đến nay các lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam đã vươn mình lớn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại.
GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.