Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền

Thứ ba, 13:22 02/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Ngày 2/9, ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Tràng Thi - Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các khối diễu binh hào hùng cùng nhau tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình về tuyến phố Tràng Thi - Tràng Tiền và Quảng trường CMT8. 

Đây là lộ trình di chuyển của khối quân đội, quân đội nước ngoài, công an, dân quân. 

Trong buổi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, các đoàn diễu binh đi đến đâu, người dân reo hò và tung bay cờ hoa tới đó, tạo nên khung cảnh hào hùng, rực rỡ. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 1.

Mở đầu đoàn diễu binh, diễu hành là đoàn cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến bước từ Quảng trường Ba Đình hướng về phố Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CMT8.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 2.

Theo sau đó là Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 3.

Khối Danh dự 3 quân chủng Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 4.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành năm nay, lần lượt là 26 khối quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 5.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ diễu binh, diễu hành, sáng 2/9, Công an TP Hà Nội đã thông báo lịch cấm đường, hạn chế lưu thông nhiều tuyến phố từ rất sớm.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 6.

Ngay từ khoảng 16h chiều ngày 1/9, các barie chốt chặn cứng bắt đầu được dựng sớm tại các tuyến phố chính phục vụ đoàn diễu binh và các tuyến phố vệ tinh xung quanh nhằm hạn chế số lượng người, phương tiện di chuyển.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 7.

Khối nam chiến sĩ pháo binh.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 8.

Trong sáng và chiều ngày 1/9 - một ngày trước Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra, đôi lúc trời đổ cơn mưa nhưng không làm vơi đi tinh thần háo hức của hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến phố chờ xem diễu binh.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 9.

Tuy nhiên, đến sáng 2/9, thời tiết khô ráo, nắng hửng, góp phần cho đại lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra mỹ mãn.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 10.

Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 11.

Khối Quân đội Nhân dân Lào - lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 12.

Khối dân quân tự vệ.

Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền- Ảnh 13.

Để chứng kiến được những khoảnh khắc các đoàn diễu binh tiến bước hào hùng vào sáng 2/9, hàng ngàn người dân đã có mặt tại Thủ đô và các tuyến phố chính từ chiều ngày 1/9 để thức xuyên đêm, chờ đợi đón các đoàn diễu binh.

Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đôMãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đô

GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.

Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải PhòngNhững hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

GĐXH - Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khắp các đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, hướng về Đại lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Ga Hải Phòng đã tăng số chuyến trong những ngày nghỉ lễ.

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy mô lớn với đội hình trên không, trên bộ và trên biển.

Bảo Loan
Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí

Thời sự

GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh

Thời sự
Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt

Thời sự
Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9

Thời sự
Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

Thời sự

