Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng Tiền

Ngày 2/9, ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Tràng Thi - Nhà Chung (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các khối diễu binh hào hùng cùng nhau tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình về tuyến phố Tràng Thi - Tràng Tiền và Quảng trường CMT8.

Đây là lộ trình di chuyển của khối quân đội, quân đội nước ngoài, công an, dân quân.

Trong buổi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, các đoàn diễu binh đi đến đâu, người dân reo hò và tung bay cờ hoa tới đó, tạo nên khung cảnh hào hùng, rực rỡ.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Mở đầu đoàn diễu binh, diễu hành là đoàn cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến bước từ Quảng trường Ba Đình hướng về phố Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường CMT8.

Theo sau đó là Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.

Khối Danh dự 3 quân chủng Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành năm nay, lần lượt là 26 khối quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ diễu binh, diễu hành, sáng 2/9, Công an TP Hà Nội đã thông báo lịch cấm đường, hạn chế lưu thông nhiều tuyến phố từ rất sớm.

Ngay từ khoảng 16h chiều ngày 1/9, các barie chốt chặn cứng bắt đầu được dựng sớm tại các tuyến phố chính phục vụ đoàn diễu binh và các tuyến phố vệ tinh xung quanh nhằm hạn chế số lượng người, phương tiện di chuyển.

Khối nam chiến sĩ pháo binh.

Trong sáng và chiều ngày 1/9 - một ngày trước Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra, đôi lúc trời đổ cơn mưa nhưng không làm vơi đi tinh thần háo hức của hàng nghìn người dân đứng dọc các tuyến phố chờ xem diễu binh.

Tuy nhiên, đến sáng 2/9, thời tiết khô ráo, nắng hửng, góp phần cho đại lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra mỹ mãn.

Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Khối Quân đội Nhân dân Lào - lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào.

Khối dân quân tự vệ.

Để chứng kiến được những khoảnh khắc các đoàn diễu binh tiến bước hào hùng vào sáng 2/9, hàng ngàn người dân đã có mặt tại Thủ đô và các tuyến phố chính từ chiều ngày 1/9 để thức xuyên đêm, chờ đợi đón các đoàn diễu binh.

