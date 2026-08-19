Video Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai sau 1 thập kỷ đang gây sốt mạng xã hội

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện đầm đen kinh điển GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm đen kinh điển. Phong cách thanh lịch và tinh tế của nàng hậu khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong không gian nghệ thuật.

Đỗ Mỹ Linh mới đây gây chú ý khi đăng tải lại đoạn video 10 năm trước tại bản Cu Vai, Trạm Tấu khi thực hiện dự án nhân ái "Cõng điện lên bản". Đoạn clip ngắn được nàng hậu chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến những em nhỏ năm nào giờ đã lớn, trong khi sự mộc mạc, hồn nhiên của cuộc gặp gỡ dường như vẫn vẹn nguyên. "Thoắt cái đã 10 năm trôi qua cho một hành trình vô cùng ý nghĩa", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ.

Trong video, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh của năm 2016 khi còn là cô gái trẻ vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam đã đặt chân đến Cu Vai với nhiệt huyết "cõng điện lên bản". Và một bên là Đỗ Mỹ Linh trở lại nơi đây sau 1 thập kỷ, gặp lại những đứa trẻ từng đồng hành cùng mình trong hành trình năm nào.

Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai, Yên Bái sau 10 năm thực hiện dự án ý nghĩa.



Những em bé trong loạt ảnh cũ giờ có người đã trở thành thiếu niên, có những gương mặt vẫn giữ nét ngây ngô ngày nào. Còn Đỗ Mỹ Linh cũng không còn là cô gái đôi mươi trong chiếc áo sơ mi, quần jeans giản dị năm xưa mà đã trở thành một người mẹ, một nàng hậu có cuộc sống riêng ổn định. Thế nhưng trong những khoảnh khắc đứng cạnh nhau, sự gần gũi giữa cô và người dân Cu Vai vẫn gần như không thay đổi.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Không ít người nhận xét những hình ảnh "10 năm trước - 10 năm sau" giống như một lát cắt thời gian, cho thấy sự trưởng thành của cả Đỗ Mỹ Linh lẫn những em nhỏ cô từng gặp.

Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026) đánh dấu kỷ niệm 75 năm của cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới, đặc biệt đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Đáng chú ý, Đỗ Mỹ Linh sẽ đảm nhận vai trò đại sứ của Miss World 2026 - đánh dấu sự trở lại của cô sau gần 10 năm kể từ Miss World 2017.

Đỗ Mỹ Linh thăm lại các em nhỏ đồng hành trong dự án "Cõng điện lên bản".

Trước đó, năm 2017, khi đại diện Việt Nam tham dự Miss World, Đỗ Mỹ Linh mang chính câu chuyện ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái - nơi từng gặp nhiều khó khăn về điện, giao thông và điều kiện sinh hoạt - đến với phần thi Beauty With A Purpose.

Dự án sau đó đã lọt Top 20 Beauty With A Purpose tại Miss World 2017 giúp Đỗ Mỹ Linh cùng 4 đại diện khác được vinh danh ở hạng mục Người đẹp Nhân ái. Đây trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Sau hành trình Miss World, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, thời trang và các hoạt động xã hội. Đến năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với một doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau đó, cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông, đồng thời dành thời gian vun vén tổ ấm và đồng hành cùng ông xã trong cuộc sống, sự nghiệp.