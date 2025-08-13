Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết
Sau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.
Tôi và Tân chơi với nhau từ bé, rồi học cùng đại học. Chúng tôi thân nhau đến nỗi ai cũng nghĩ là anh em ruột.
Trong những sự kiện trọng đại của tôi, Tân đều là người biết đầu tiên và có mặt. Vì thế khi tôi lập gia đình, việc Tân thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi, ăn uống và vợ chồng tôi hay qua nhà Tân như là chuyện bình thường của những người thân trong nhà.
Tân có nghề cơ khí nên mỗi khi nhà tôi có đồ đạc hỏng thì thường hay nhờ Tân. Nhiều khi tôi đi công tác, vợ tôi đi làm về muộn, Tân còn giúp chúng tôi đưa đón trẻ con đi học.
Tôi coi Tân như ruột thịt nên không mảy may nghi ngờ, nhất là khi vợ lúc nào cũng yêu chiều chồng nên càng khiến tôi yên tâm.
Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng vợ và bạn, cho đến một ngày tôi phát hiện ra họ đã vụng trộm với nhau cả năm nay. Lúc đầu, tôi không tin khi một người họ hàng nói gặp họ có cử chỉ thân mật ở quán cà phê. Tôi còn cho rằng nói như vậy là đặt điều, chia rẽ chúng tôi. Để chứng minh cảnh báo của mình, người họ hàng đã đưa cả ảnh họ cùng nhau vào nhà nghỉ nhiều lần.
Tôi rất sốc không tin chuyện tày trời, chỉ đến khi vợ thú nhận thì tôi mới nhận ra mình đã rất sai khi ngay từ đầu đã tạo cơ hội để bạn thân và vợ gần gũi. Tân xin lỗi và thú nhận yêu mình vợ tôi nên bao năm nay vẫn chưa lập gia đình. Vợ tôi không xin tha thứ mà còn muốn chia tay tôi để đến với tình yêu đích thực là Tân.
Hiện tại tôi không biết phải làm gì khi mọi thứ cứ rối tung. Tôi có nên níu kéo tình cảm với vợ khi cô ấy muốn chia tay để đến với Tân, trong khi chính tôi cũng thấy ức chế mỗi khi nói chuyện với vợ. Nhưng chia tay thì các con tôi sẽ phải sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé, điều mà tôi đau lòng nhất.
