Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’ GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy thuộc Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái vào ngày 22/4, hôm nay (23/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động", đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động", quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

7 công nhân tử vong khi đang bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng. Ảnh: FB

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo sơ bộ từ UBND tỉnh Yên Bái, sự việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 bên trong nhà máy của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Hậu quả khiến 10 công nhân thương vong (trong đó có 7 người mất mạng). 3 công nhân bị thương hiện đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: FB

Nguyên nhân ban đầu, được xác định do sự cố động cơ điện của máy nghiền, dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Công an bắt giữ Trần Mạnh Hùng. Ảnh: CAYB

Ngay sau khi nhận được tin, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết sự cố vụ tai nạn.